「DaVinci Resolve 21」が動画だけではなく写真も編集可能に。RAW編集に高度なローカルAI機能を
Blackmagic Designは4月14日、映像編集ソフトウェア「DaVinci Resolve」に対して最新バージョンとなる「DaVinci Resolve 21」の公開を予告した。すでにパブリックベータとして公開されており、必要事項の入力でダウンロードできるようになっている。
無料でも利用できる動画編集ソフト「DaVinci Resolve」に最新バージョンが公開されたという内容。大きなトピックとして編集画面にフォトページが導入されている点が特徴で、映像だけでなく静止画の編集にまで使えるようになっている。キヤノン、富士フイルム、ニコン、ソニー、iPhoneからのRAWファイル読み込みをサポートし、これまで映像編集用に用意されてきた強力なAI編集機能を静止画で利用可能。ソニーとキヤノンの対応するカメラではテザー撮影機能まで提供する。
Introducing DaVinci Resolve 21! Major update adds hundreds of features including new AI tools such as IntelliSearch for fast content searching and CineFocus for focal point adjustment! Plus new motion graphic effects, Fairlight folder tracks and the Photo page for still images!… pic.twitter.com/CxzHgTVE5R- Blackmagic Design (@Blackmagic_News) April 13, 2026
