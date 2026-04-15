STARTO公式ポッドキャスト『mimi-ni』、第1弾の追加ラインナップを発表 嵐・相葉雅紀、Snow Manなど16番組
STARTO ENTERTAINMENTの公式ポッドキャストサービス『mimi-ni』は、きょう15日より、全国で放送中の所属アーティストによるレギュラーラジオ番組を、放送日から8日目以降、無料で順次配信。あわせて、第1弾として追加された16番組のラインナップを発表した。
【画像】カラフルでかわいい！『mimi-ni』ロゴ
追加された16番組は、昨年12月より配信中のオリジナル番組『Travis Japan の とらみみ』とあわせて、全17番組を楽しめる。
その他のレギュラーラジオ番組については、各番組との方針が整い次第、順次公開を予定している。
『mimi-ni』は、音楽とトークがシームレスにつながる、STARTO ENTERTAINMENT公式の音声配信プラットフォーム。すべての番組を全国どこでも無料で、ラジオ番組については放送日から8日目以降、いつでも楽しむことができ、配信される番組は、SpotifyやApple Music等の音楽配信サービスともシームレスにつながり、番組で流れた楽曲を再生画面からすぐに聴くことができる。
さらに今回の番組追加にあわせて、複数の番組を横断して楽しめる「番組プレイリスト機能」と、番組を横断して探せる「絞り込み検索機能」を追加。より快適に、多くのアーティストの番組を楽しめる。
＜第一弾追加ラインナップ＞ 16番組
※番組名（放送ラジオ局）／ナビゲーター（所属グループ）
・嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス（文化放送）／相葉雅紀（嵐）
・Kis-My-Ft2 キスマイRadio（文化放送）／Kis-My-Ft2
・King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN（文化放送）／永瀬廉（King & Prince）
・レコメン！（文化放送）／佐藤勝利・原嘉孝（timelesz）
・Snow Manの素のまんま（文化放送）／Snow Man
・増田貴久 MASTER HITS（BAYFM）／増田貴久（NEWS）
・上田竜也のPirates Radio（BAYFM）／上田竜也
・JUMP da ベイベー！（BAYFM）／有岡大貴・高木雄也（Hey! Say! JUMP）（※高＝はしごだか）
・京成電鉄 presents 中島健人のエヌトワ（BAYFM）／中島健人
・bayじゃないか（BAYFM）／WEST.
・SORASHIGE BOOK（FMヨコハマ）／加藤シゲアキ（NEWS）
・燃（萌）えよ！ラジオ（FMヨコハマ）／宮田俊哉（Kis-My-Ft2）
・なにわ男子の初心ラジ！（ニッポン放送）／なにわ男子
・宮舘涼太のロイヤルサロン（TBSラジオ）／宮舘涼太（Snow Man）
・真弓孟之のオシャレって言われたい（ラジオ大阪）／真弓孟之（AmBitious）
・関西ジュニア とれたて関ジュース（ラジオ関西）／池川侑希弥（Boys be）
【画像】カラフルでかわいい！『mimi-ni』ロゴ
追加された16番組は、昨年12月より配信中のオリジナル番組『Travis Japan の とらみみ』とあわせて、全17番組を楽しめる。
『mimi-ni』は、音楽とトークがシームレスにつながる、STARTO ENTERTAINMENT公式の音声配信プラットフォーム。すべての番組を全国どこでも無料で、ラジオ番組については放送日から8日目以降、いつでも楽しむことができ、配信される番組は、SpotifyやApple Music等の音楽配信サービスともシームレスにつながり、番組で流れた楽曲を再生画面からすぐに聴くことができる。
さらに今回の番組追加にあわせて、複数の番組を横断して楽しめる「番組プレイリスト機能」と、番組を横断して探せる「絞り込み検索機能」を追加。より快適に、多くのアーティストの番組を楽しめる。
＜第一弾追加ラインナップ＞ 16番組
※番組名（放送ラジオ局）／ナビゲーター（所属グループ）
・嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス（文化放送）／相葉雅紀（嵐）
・Kis-My-Ft2 キスマイRadio（文化放送）／Kis-My-Ft2
・King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN（文化放送）／永瀬廉（King & Prince）
・レコメン！（文化放送）／佐藤勝利・原嘉孝（timelesz）
・Snow Manの素のまんま（文化放送）／Snow Man
・増田貴久 MASTER HITS（BAYFM）／増田貴久（NEWS）
・上田竜也のPirates Radio（BAYFM）／上田竜也
・JUMP da ベイベー！（BAYFM）／有岡大貴・高木雄也（Hey! Say! JUMP）（※高＝はしごだか）
・京成電鉄 presents 中島健人のエヌトワ（BAYFM）／中島健人
・bayじゃないか（BAYFM）／WEST.
・SORASHIGE BOOK（FMヨコハマ）／加藤シゲアキ（NEWS）
・燃（萌）えよ！ラジオ（FMヨコハマ）／宮田俊哉（Kis-My-Ft2）
・なにわ男子の初心ラジ！（ニッポン放送）／なにわ男子
・宮舘涼太のロイヤルサロン（TBSラジオ）／宮舘涼太（Snow Man）
・真弓孟之のオシャレって言われたい（ラジオ大阪）／真弓孟之（AmBitious）
・関西ジュニア とれたて関ジュース（ラジオ関西）／池川侑希弥（Boys be）