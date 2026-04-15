土屋太鳳「私は夢を叶えます」初の音楽ライブ開催 自身のルーツ“熱いジャズセッション”届ける
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の土屋太鳳が、8月3日にブルーノート・プレイスで初ライブ『TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −』を開催することを発表した。
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俳優として生きる土屋が、役作りのスパイスとして、あるいは迷ったときの羅針盤として心に抱きしめ続けてきた、音楽。彼女のルーツでもある「熱いジャズセッション」を愛する人たちに届けたい…その切なる願いが、この夏に叶う。演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜。洗練された空間で繰り広げられる愛情に満ちたバンドサウンドは、その時間と空間に魔法をかけ、小さな新しい伝説へと導く。（modelpress編集部）
「女優を目指す小学生」として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。「私の夢は自分の声を見つけることです。」と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。
会場：ブルーノート・プレイス
日程：2026年8月3日（月）
【1st】開場18：00／開演18：45
【2nd】開場20：15／開演21：00
【Not Sponsored 記事】
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◆土屋太鳳、初ライブ開催
俳優として生きる土屋が、役作りのスパイスとして、あるいは迷ったときの羅針盤として心に抱きしめ続けてきた、音楽。彼女のルーツでもある「熱いジャズセッション」を愛する人たちに届けたい…その切なる願いが、この夏に叶う。演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜。洗練された空間で繰り広げられる愛情に満ちたバンドサウンドは、その時間と空間に魔法をかけ、小さな新しい伝説へと導く。（modelpress編集部）
◆土屋太鳳コメント
「女優を目指す小学生」として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。「私の夢は自分の声を見つけることです。」と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。
◆開催概要
会場：ブルーノート・プレイス
日程：2026年8月3日（月）
【1st】開場18：00／開演18：45
【2nd】開場20：15／開演21：00
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