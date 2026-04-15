DJIが4月23日（木）21時00分に新製品の発表を行うようだ。同社WebサイトおよびSNSでティザーが掲出されている。

ルーレットのようなアニメーションに、新製品に関連すると思われる3つのワードが順に表示される。その内容は「NEW」「DRONE」「LITO」。このことより「LITO」という名の新しいドローンの登場が予想される。またビジュアルには「飛び込め。」というキーメッセージも記されている。

同社が展開するカメラドローンのカテゴリーに、現行製品で「LITO」という名のシリーズは用意されていない。幅広いラインアップの中において、「LITO」がどういった性格を持つドローンなのかは不明だ。

ドローンに関して同社は「Avata 360」を3月に発表したばかり。そちらは同社で初めて360°撮影に対応したモデルだが、シリーズとしてはFPVでの利用を想定した「Avata」に属する形での展開となった。今度の「LITO」が意味するところについては、正式な発表を待つほかなさそうだ。