DJIが4月23日にドローンの新シリーズを発表か
飛び込め。- DJI JAPAN (@DJIJAPAN) April 14, 2026
2026年4月23日 | 21:00（日本時間）
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DJIが4月23日（木）21時00分に新製品の発表を行うようだ。同社WebサイトおよびSNSでティザーが掲出されている。
ルーレットのようなアニメーションに、新製品に関連すると思われる3つのワードが順に表示される。その内容は「NEW」「DRONE」「LITO」。このことより「LITO」という名の新しいドローンの登場が予想される。またビジュアルには「飛び込め。」というキーメッセージも記されている。
同社が展開するカメラドローンのカテゴリーに、現行製品で「LITO」という名のシリーズは用意されていない。幅広いラインアップの中において、「LITO」がどういった性格を持つドローンなのかは不明だ。
ドローンに関して同社は「Avata 360」を3月に発表したばかり。そちらは同社で初めて360°撮影に対応したモデルだが、シリーズとしてはFPVでの利用を想定した「Avata」に属する形での展開となった。今度の「LITO」が意味するところについては、正式な発表を待つほかなさそうだ。