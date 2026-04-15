暮らしを彩る映像美体験！ TCL Japan「A400 Pro NXTVISION TV」市場検証プロジェクト

記事ポイント TCLの「A400 Pro NXTVISION TV」は、テレビをアートのように飾れる新しい使い方を提案します。GREEN FUNDINGでは先行支援を受け付けており、展示店舗では実機のデザインや映像表現を確認できます。4K Mini LEDや低反射パネル、ONKYO監修サウンドが、映像鑑賞からゲームまで幅広い楽しみ方を支えます。 TCLの「A400 Pro NXTVISION TV」は、テレビをアートのように飾れる新しい使い方を提案します。GREEN FUNDINGでは先行支援を受け付けており、展示店舗では実機のデザインや映像表現を確認できます。4K Mini LEDや低反射パネル、ONKYO監修サウンドが、映像鑑賞からゲームまで幅広い楽しみ方を支えます。

TCL Japanは、テレビを暮らしに溶け込むアートのように楽しむ「A400 Pro NXTVISION TV」シリーズの市場検証プロジェクトを発表しています。

GREEN FUNDINGで先行支援を受け付けており、展示店舗では実機の雰囲気も確かめられます。

アート表示と高画質を両立した1台は、部屋づくりにこだわりたい人にも注目のモデルです。

TCL Japan「A400 Pro NXTVISION TV」市場検証プロジェクト

先行支援受付先：GREEN FUNDINGプロジェクト期間：2026年3月19日12時〜2026年5月8日23時59分

A400 Pro NXTVISION TVシリーズは、使っていない時間も空間を彩るテレビとして開発されています。

TCL Japanは、先行ユーザーの支援や感想を通じて、アートとテレビを組み合わせた新しい暮らし方の受け入れられ方を検証します。

フレームデザイン

薄さ：39.9mmのスリム設計仕上げ：ライトウォールナットの木目調設置方法：壁掛け対応、自立式スタンドは別売

フレームは絵画のように置ける見た目を目指しており、リビングや寝室にもなじみやすいデザインです。

木目調のやわらかな表情は、家電らしさを抑えた部屋づくりに役立ちます。

アートギャラリーモード

表示内容：世界の名画、AIアートパネル：低反射HVAパネル特長：映り込みを抑えた表示

未視聴時には名画やAIアートを映し出せるため、黒い画面が気になりやすい空間でも美しく使えます。

低反射パネルは外光の映り込みを抑え、アートの色や質感を見やすく保ちます。

映像とサウンド

パネル：Mini LED、量子ドット（QLED）、4K UHD（3840×2160）HDR：Dolby Vision IQ、HDR10+、HLG音響：ONKYOサウンドシステム、Dolby Atmos、DTS-X

QD-Mini LEDは高コントラストと10億色超の広色域に対応し、映画やライブ映像の色彩を豊かに楽しめます。

ONKYO監修サウンドは、映像だけでなく音の広がりも重視したい人にうれしい仕様です。

ゲーミング性能

4K対応：55V型、75V型は144Hz対応DLG対応：55V型、75V型は1080pで最大288Hz対応43V型：60Hz、VRR 48〜60Hz対応映像技術：VRR対応

高リフレッシュレート対応モデルは、アクションゲームやレースゲームの動きもなめらかに映し出します。

VRRはスタッターやティアリング、ブレの軽減に役立ちます。

スマート機能とラインアップ

画面サイズ：43V型、55V型、75V型スマート機能：Google TV、Googleアシスタント、Alexa対応Gemini AI：55V型、75V型のみ対応接続端子：HDMI 2.1、USB 3.0、USB 2.0、LAN、光デジタル音声出力通常販売価格：43A400 Pro 89,800円、55A400 Pro 149,800円、75A400 Pro 278,000円（いずれも税込）

Google TV搭載により、動画配信サービスを1台でまとめて楽しめます。

サイズ展開も幅広く、部屋の広さや使い方に合わせて選びやすいシリーズです。

展示情報

二子玉川 蔦屋家電「蔦屋家電＋」：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット内、2026年3月20日〜4月18日SHIBUYA TSUTAYA「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」：東京都渋谷区宇田川町21-6 4階 SHARE LOUNGE内、2026年3月20日〜4月18日

展示会場では、フレームの質感やアート表示の見え方を実物で確認できます。

購入前に部屋になじむ雰囲気を確かめたい人にも便利です。

A400 Pro NXTVISION TVシリーズは、映像機器としての性能だけでなく、部屋に置いたときの美しさまで重視したい人に向いた1台です。

クラウドファンディングで早めにチェックすれば、支援価格や市場検証の取り組みにも参加できます。

展示店舗で実機を見比べれば、自宅のインテリアに合うかどうかも具体的にイメージしやすくなります。

テレビを暮らしの景色として楽しみたい人に向けたA400 Pro NXTVISION TVシリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. A400 Pro NXTVISION TVはどこで先行支援できますか？

A. A400 Pro NXTVISION TVシリーズは、GREEN FUNDINGのプロジェクトページで先行支援できます。

Q. A400 Pro NXTVISION TVはどんな使い方ができますか？

A. A400 Pro NXTVISION TVシリーズは、テレビ視聴に加えて、未視聴時に名画やAIアートを表示してインテリアのように楽しめます。

Q. A400 Pro NXTVISION TVの実物はどこで見られますか？

A. A400 Pro NXTVISION TVシリーズは、二子玉川 蔦屋家電「蔦屋家電＋」とSHIBUYA TSUTAYA「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」で展示されています。

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