エティハド航空は、アブダビ〜バンコク/スワンナプーム線にエアバスA380型機を投入すると発表した。

10月25日から、1日1往復を運航する。同路線は1日5往復を運航している。冬季の旅行シーズンに合わせ、輸送力を強化する。

客室はザ・レジデンス3室のほか、ファースト・アパートメント9席、ビジネス・スタジオ70席、エコノミー・スマートシート405席の構成。また、エコノミークラスにはシートピッチが最大36インチと広い、エコノミー・スペースシート80席も含んでいる。ザ・レジデンスはオプションとして提供して、ファーストクラスの航空券購入後に追加料金を支払うことで利用できる。ファーストクラスとビジネスクラス利用者専用のザ・ロビーも設けている。

これにより、エアバスA380型機はロンドン、パリ、トロント、シンガポール、東京/成田をあわせた6都市へ運航することになる。

■ダイヤ

EY402 アブダビ（21：20）〜バンコク/スワンナプーム（06：35+1）

EY403 バンコク/スワンナプーム（08：30）〜アブダビ（12：20）