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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月15日は、最大100W出力でノートPC対応、20,000mAhの大容量、ケーブル内蔵まで整ったCIO（シーアイオー）のモバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

CIO モバイルバッテリー 100W ケーブル内蔵 大容量 20000mAh [脱着式ケーブル] PD 高出力 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaSafety2.0搭載 ノートパソコン用モバイルバッテリー MacBook Pro iPhone 17 / 16 / 15 Android SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K (ブラック) 10,980円 （ポイント21％還元） Amazonで見る PR PR

100W出力でノートPCも急速充電OK。CIOのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K」がお買い得！

モバイルバッテリーもここまで進化しました。「単ポート最大100W出力」と「20,000mAhの大容量」を両立しながら、ケーブルまで内蔵。持ち歩きモバイルバッテリーの常識を変えてくれそうなCIO（シーアイオー）の「SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K」がポイント21％還元とお買い得です。

「SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K」は、高出力が最大の魅力。単ポートで最大100W出力に対応しており、スマートフォンはもちろん、タブレットやハイエンドノートPCの充電までカバーします。

脱着可能なUSB-Cケーブルを本体に内蔵しているのもポイント。別途ケーブルを持ち歩く必要がなく、外出先でもすぐに充電を開始できます。荷物を減らしたい人にとって、この“内蔵ケーブル”は想像以上に便利です。

20000mAhの大容量ながら、スマホ並みのコンパクトサイズを実現

大容量モデルはどうしてもサイズが気になりますが、本機はその点も抜かりなし。20,000mAhの大容量ながら、スマートフォンに近いコンパクトサイズなので、カバンの中でもかさばりにくく、日常使いから出張、旅行まで幅広く対応。

また、USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載し、これ1台あれば複数デバイスの充電をまとめてまかなえる安心感があるのもうれしいポイントです。

「最大100W出力でノートPC対応」と「20,000mAhの大容量」、さらに「ケーブル内蔵の手軽さ」を兼ね備えた「SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K」。充電環境をシンプルにまとめたい人にとって、有力な選択肢になりそうです。

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なお、上記の表示価格は2026年4月15日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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