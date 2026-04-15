「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、クローザーのエドウィン・ディアス投手が１５日（日本時間１６日）のメッツ戦から戦列に復帰することを明かした。

この日は代役クローザーのベシアが九回を３者連続三振に仕留めて２セーブ目。ディアスはベンチから見守っていた。試合後、指揮官は「エドウィンに関してはトレーニングスタッフやピッチングスタッフと話をして、４日間ほど休ませたいという意向があった」と明かした。

この日は試合前にブルペン入りして調整。「試合が投げる前にブルペンで投げさせたいという話もあったので、きょうは（試合前に）ブルペンで投げさせたので九回に彼を使わなかった」と説明したロバーツ監督。その上で「明日は体の状態に問題なければ登板することになると思う」と明言した。

第３戦は大谷翔平投手が先発マウンドに上がる予定。「もちろん試合を締められる投手はベシア以外にもいる」とブルペン陣の層の厚さに自信をのぞかせていた。