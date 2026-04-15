居酒屋チェーン「村さ来」2026春夏メニュー販売開始 満足度の高いラインナップ【一覧・価格】
居酒屋チェーン「村さ来」は、このほど春・夏の新メニューの販売を開始した。
【写真多数】居酒屋「村さ来」2026春夏新メニューずらり
秘伝のタレに漬け込んだ『村の鶏皮串』をはじめ、5種類の美味しさが楽しめる『串カツ＜5種＞盛り合わせ』、旬の食材を使用したしらす料理や、さっぱり楽しめる『牛肉とアボカドの和風サラダ』など、バラエティ豊かなメニューを用意する。また、スイーツにはふわふわのパンケーキやフォンダンショコラなど、満足度の高いラインナップをそろえる。
■村さ来 2026春・夏 おもなメニュー
『村の鶏皮串 〜にんにく醤油味〜』
にんにく香る秘伝のタレに漬け込んだ皮を、サクッと揚げた。最後にふった特製スパイスで、もう1本欲しくなる旨さ。
1串 90円（税込99円）
5串 450円（税込495円）
10串 900円（税込990円）
『串カツ＜5種＞盛り合わせ』
鶏もも・豚・牛・海老・いか。5種類の串カツを楽しめる。
5串 700円（税込770円）
『アボカドの天ぷら 特製わさびソース』
クリーミーな食感のアボカドを特製のわさびソースで楽しむ。
540円（税込594円）
『もちもち！トマトガーリックパスタ』
もちもちした食感のにんにく香るトマトパスタ。ボリューム満点でお届け。
880円（税込968円）
『牛肉とアボカドの和風サラダ』
甘辛く炒めた牛肉とアボカドのごちそう和風サラダ。
780円（税込858円）
『ふわふわパンケーキ いちごソース』
メープル香るふんわりパンケーキに甘酸っぱいいちごソースをかけた。
680円（税込748円）
※春夏メニューの改定日は店舗により異なる
【写真多数】居酒屋「村さ来」2026春夏新メニューずらり
秘伝のタレに漬け込んだ『村の鶏皮串』をはじめ、5種類の美味しさが楽しめる『串カツ＜5種＞盛り合わせ』、旬の食材を使用したしらす料理や、さっぱり楽しめる『牛肉とアボカドの和風サラダ』など、バラエティ豊かなメニューを用意する。また、スイーツにはふわふわのパンケーキやフォンダンショコラなど、満足度の高いラインナップをそろえる。
『村の鶏皮串 〜にんにく醤油味〜』
にんにく香る秘伝のタレに漬け込んだ皮を、サクッと揚げた。最後にふった特製スパイスで、もう1本欲しくなる旨さ。
1串 90円（税込99円）
5串 450円（税込495円）
10串 900円（税込990円）
『串カツ＜5種＞盛り合わせ』
鶏もも・豚・牛・海老・いか。5種類の串カツを楽しめる。
5串 700円（税込770円）
『アボカドの天ぷら 特製わさびソース』
クリーミーな食感のアボカドを特製のわさびソースで楽しむ。
540円（税込594円）
『もちもち！トマトガーリックパスタ』
もちもちした食感のにんにく香るトマトパスタ。ボリューム満点でお届け。
880円（税込968円）
『牛肉とアボカドの和風サラダ』
甘辛く炒めた牛肉とアボカドのごちそう和風サラダ。
780円（税込858円）
『ふわふわパンケーキ いちごソース』
メープル香るふんわりパンケーキに甘酸っぱいいちごソースをかけた。
680円（税込748円）
※春夏メニューの改定日は店舗により異なる