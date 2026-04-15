ミセス大森元貴のハーフアップヘアに反響！華やか白衣装でウインク披露に「新鮮」「お団子ちょこんと出ててかわいい」「ビジュ大優勝」「髪伸びたね」「イケメンすぎ」

【写真】大森元貴の自撮りショット（全3枚）／ミセス3人の白衣装ショット（全3枚）

Mrs. GREEN APPLEが4月14日のNHK『うたコン』朝ドラ特集に出演し、新曲「風と町」をテレビ初披露。放送後にはSpotify公式リスニングパーティーも実施した。

■大森元貴、ハーフアップヘアのオフショット公開

大森元貴は自身のInstagramを更新し、オフショットを公開。白のジャケットとパンツに花柄のシャツをのぞかせたスタイリングで、上品かつ存在感のあるビジュアルを見せている。

なかでも目を引くのは、小さなお団子を作ったハーフアップヘア。正面ショットでは、大森の端正な顔立ちがより際立ち、横顔を収めたカットではヘアアレンジの美しさものぞかせている。3枚目では、やや上からのアングルでウインクも披露した。

ファンからは「ハーフアップ似合ってる」「お団子ちょこんと出ててかわいい」「新鮮」「眼福」「ビジュ大優勝」「髪伸びたね」「需要しかない」「イケメンすぎ」「魅力爆発」といった声が寄せられている。

■ミセス3人の白衣装の華やかショットも

また、番組公式Xやグループ公式Xでは、若井滉斗、藤澤涼架と並んだ3ショットも公開。統一感のある白ベースの衣装姿で、それぞれの個性が光る華やかなオフショットとなっている。