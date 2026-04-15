お笑い芸人の出川哲朗（62）が14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。自身の番組でのハプニングを語った。

今月、レギュラー化10年目を迎えた「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）。電動バイクで旅をする同番組でのアクシデントの話題になり、「（ゲストが）免許証を忘れるパターンもありますよね？」との指摘に、出川は「今まで4人いました」と打ち明けた。

そして「やっぱ芸能人って、ほんとバカですよね」と大笑い。「2年に1回ぐらいは誰かが忘れるから」といい、「まず最初はずんのやすでしょ？」と振り返った。

番組出演を喜んだやすは、うれしさのあまり「絶対忘れないようにしよう」と運転免許証を金庫へしまったが、取り出すのを忘れたという。

「2人目は（長嶋）一茂さん」と出川。当日の朝に気づき、現場へ向かいながら探すも所在不明。長嶋は前日までハワイに滞在しており、その車中に置いてきてしまったそうで、ロケでは自転車で通した。

「野球選手時代もこんなに汗をかいたことがない」という長嶋は、10キロの道のりを電動ではない自転車で奮闘。出川は「ほんとに“てっちゃんに悪い”っていう気持ちがあったから、そこは珍しく、マジで頑張ってくれました」と語った。

3人目は俳優の竹内涼真だった。「あんまり言いづらい」という雰囲気の中、「（周囲に）レンタルチャリンコも全然ないから、しかも竹内君だから、予算がない番組なのに、急きょ電動自転車を買いましたよ、その場で」と告白。それでも「最後まで、夜までずーっと頑張ってくれましたね」と話した。

そして「こないだあった4人目はあのちゃん」と回想。タレント・あのは、前日に探すも発見できず現場へ。結局40キロを自転車で走破したといい、出川は「本当に頑張ってくれた」と感動。「普通だったら“私、帰る”とか言いそうでしょ？でも彼女なりにやっぱり悪いと思ったんじゃないかな」と思いやっていた。