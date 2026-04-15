佐々木朗希が大物アーティストと対面

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースタジアムで実現した“スター共演”にファンが騒然となった。佐々木朗希投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われるメッツ戦の試合前に、日本や米国でも人気を誇る韓国の“大物”と対面。サインボールをプレゼントするなど笑顔で交流した。突然の事態に「え!?!?」「マジかよ」と驚くファンが目立った。

次回登板に向け、試合前のグラウンドで練習していた佐々木に笑顔が広がった。右腕が対面したのは韓国のアーティストグループ「BIGBANG」のG-Dragon、D-LITEの2人。サインボールを贈ると、手にしたD-LITEは「佐々木さんからもらいました。応援してまーす」と、日本語で感謝した。この一連のやり取りにMLBも注目。公式X（旧ツイッター）で写真とともに取り上げた。

平日朝9時に突如現れた大物アーティストにファンは興奮。SNSには「BIGBANGがドジャースタジアムにいるのは、クレイジーだ」「気に入った」「なんてこった（涙）」「世界的アイコン」「私は泣いているよ」「お陰で最高の日になったよ」などの声が寄せられていた。

「BIGBANG」の2人との時間を楽しんだ佐々木は、その後、メッツの千賀滉大投手と両手でがっちり握手。先輩右腕と談笑するなど、リラックスした様子が見られた。（Full-Count編集部）