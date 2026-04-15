フィットクルー<469A.T>はストップ安ウリ気配となっている。同社は昨年１２月１２日に東証グロース市場へ新規上場した直近ＩＰＯ銘柄でパーソナルトレーニングジムの運営などを行っている。１４日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の単独決算を発表するとともに、通期利益予想を減額修正した。今期の売上高予想は従来予想の３５億７０００万円から３５億７４００万円（前期比２２．４％増）とした一方、営業利益予想は３億４４００万円から１億７２００万円（同３７．１％減）に引き下げた。営業利益は増益予想から一転減益となる見込みであり、これを嫌気した売りが出ている。



Ａｓｃｅｎｄｅｒｓ（東京都品川区）が運営するピラティススタジオ１１店舗を５月１日付で取得する影響を反映した。なお、第１四半期の売上高は７億３１００万円（前年同期比１１．２％増）、営業利益が１１００万円（同６７．４％減）だった。２店舗の新規出店やリカーリング収益の積み上がりで２ケタの増収となったものの、人材への投資や広告宣伝費の増加などで大幅減益となった。



出所：MINKABU PRESS