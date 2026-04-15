2026年4月15日（水） MLB フィリーズ vs カブス 試合結果
開催：2026.4.15
会場：シチズンズバンク・パーク
結果：[フィリーズ] 4 - 10 [カブス]
MLBの試合が15日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。
フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するカブスの先発投手はライリー・マーティンで試合は開始した。
2回裏、8番 エドムンド・ソーサ 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 3-0 CHC
3回表、1番 ニコ・ホーナー 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-1 CHC、4番 イアン・ハップ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 PHI 3-2 CHC
5回表、3番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-3 CHC
6回表、1番 ニコ・ホーナー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-5 CHC、3番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-7 CHC
8回裏、1番 トレー・ターナー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-7 CHC
9回表、7番 カーソン・ケリー 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 PHI 4-10 CHC
試合は4対10でカブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカブスのコリン・レイで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はフィリーズのティム・メイザで、ここまで0勝1敗0S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.211となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-15 10:58:11 更新