開催：2026.4.15

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 4 - 10 [カブス]

MLBの試合が15日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。

フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するカブスの先発投手はライリー・マーティンで試合は開始した。

2回裏、8番 エドムンド・ソーサ 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 3-0 CHC

3回表、1番 ニコ・ホーナー 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-1 CHC、4番 イアン・ハップ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 PHI 3-2 CHC

5回表、3番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-3 CHC

6回表、1番 ニコ・ホーナー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-5 CHC、3番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 3-7 CHC

8回裏、1番 トレー・ターナー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-7 CHC

9回表、7番 カーソン・ケリー 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 PHI 4-10 CHC

試合は4対10でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのコリン・レイで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はフィリーズのティム・メイザで、ここまで0勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.211となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 10:58:11 更新