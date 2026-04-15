【G&L ASAT CLASSIC・PRS SE Zach Myers Myers・Ibanez Q52PB】（東京都八王子市 かなちゃん 還暦＋X歳）

烏丸哲也様の「ギターの為の失敗は何でもOK！大丈夫！」的な青春ソングのように熱いコメントに救われながら楽しく拝見しています。

中学時代にギターに出会い、高校で初エレキAriaPRO IIのレスポール。様々渡り歩きながら大学時代のCampbellの335からSHECTERのストラトで一度足を洗い、結婚してサラリーマン生活40年弱。家具なども好きだったせいか、ギターの表面にプラスネジが何本もあるようなデザインには抵抗があり、オリジナルギターを自分なりに紙に描いては壁に貼っては眺めていました。当時、原宿の工房で見てもらった時に「このまま作ったら50万円はするよ。」と言われて以来、未だに叶わない夢となっています。そして今はさらにお金が足りない年金生活・・・オリジナルオーダーするようなギターは諦めて、所有するギターに少しずつ手を加えている毎日です。

●G&L ASAT CLASSIC Tribute Series テレキャスターシンラインモデル

若いころはデザイン的にはギブソン系好きだったのですが、如何せん弾きやすいフェンダー系は捨てられず。サラリーマン時代に初めて買ったG&Lはネックがしっかりしておりチューニングも安定していて、全体的に手抜きが感じられないお気に入りのギターです。最近は中古で信じられない価格で投げ売りされていますが、若い人にもお勧めのブランド。ただ、個人的にネジが多いのが気になりまして、こんなデザインにDIY。ピックガードもウォールナット材を切り抜いて作りましたが、なるべく木肌を見せたくてこんな「妖精たちが夏を刺激する」的なデザインになりました。コントロール系のプレートを取って見たら、流石G&L！の丁寧な仕上げだったので、そのままｆホール風に。因みにネックはやすり掛けでサテン仕上げにして、ロックチューナーに変えています。

●Paul Reed Smith(PRS)SE Zach Myers Myers

立川の楽器屋さんでデザインと弾きやすさに惚れて、つい買ってしまったギター。PUはエスカッションを外して、ウォールナット材を埋め込んで直付け。コントロールも1VOL+1TONEに配線しなおして穴埋め。木製のノブも削りだして自作しました。

●Ibanez/Q (QUEST) Series Q52PB-COL

一番新しいギター。あまりネジとか使ってないところが気に入っているのですが、PUの横はウォールナット材で穴埋め。G&Lのピックガード作成で余った材も使用して少しデザイン変更しました。

３本のギター共通の長いストラップピンは、ポジションを自分なりに弾きやすくするための自作パーツです。指が短い腰痛持ちの昭和ジジイには軽くて弾きやすいギターが一番！！

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木工の美しさや温かさを、なーんにも考えていない一本の木ネジで雰囲気台無しにする…これ、私もそう思います。家具だって自動車だってそれこそ家自体も、趣味性や鑑賞の対象にあればこそ細かい造形にも気を回すけど、きっと当時のレオ・フェンダーの設計思想は趣味性よりも機能性を重視したものでしたから、こういうラフさは二の次だったのでしょう。というか、これほど観賞価値の高いアイテムとして愛される存在になるとは思っていなかったのかも。市販品のどこに手を加えるかで、その人の価値観やこだわりがわかりますね。それにしてもテレのコントロールプレートを外した状態をfホールならぬIホールとして愛でるの、初めて見ました。天才じゃん。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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