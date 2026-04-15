ベイカレント<6532.T>は大幅に３日続伸し、ストップ高となる前営業日比７００円高の５５８７円に買われた。１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。今期の売上高予想は１９００億円（前期比２８．１％増）、最終利益予想は４８１億円（同２７．１％増）とした。年間配当予想は中間・期末各６５円の合計１３０円（前期実績は１００円）に増配しており、大幅な増収増益見通しと増配予想を好感した買いが集まっている。



ＤＸや生成ＡＩ関連に対する投資が続いていることから、国内市場において旺盛なコンサルティング需要が継続すると見込んでおり、積極的な採用と人材育成の強化を進める。なお、２６年２月期は売上高が１４８３億３２００万円（前の期比２７．８％増）、最終利益が３７８億４０００万円（同２３．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS