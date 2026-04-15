【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】なでしこvsアメリカ（生中継）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月15日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。午前11時のキックオフを前にスタメンが発表された。

今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝し、FIFAランキングでも5位に浮上したなでしこジャパン。しかし、4月2日にニルス・ニールセン監督の契約満了に伴う退任が電撃発表され、FIFAランキング2位にしてパリ五輪金メダルの現世界王者アメリカと3連戦する今遠征（4月12日、15日、18日）は、ニールセン政権でコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行としてチームを率いる。

ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドが会場となる第2戦は、1−2で敗れた第1戦から中2日の強行日程ということもありスタメン9人を変更。2試合連続先発は南萌華と長野風花だけで、4月13日に22歳になったばかりの土方麻椰は代表初スタメンとなる。システムはその土方をトップ下に入れる4−2−3−1、もしくは田中美南と2トップを組む4−4−2と予想される。

8人交代の特別ルールだけに、後半はベンチスタートとなった主力の長谷川唯、谷川萌々子、松窪真心、植木理子、藤野あおばららの途中出場も期待できる。

なお、スタメン発表の前に1戦目で先発だったDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）が、コンディション不良でチームを離脱したことが発表された。追加招集は予定されていない。

【スタメン】

▼GK

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

▼MF

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

22 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

24 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

【ベンチスタート】

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

（ABEMA／なでしこジャパン）

