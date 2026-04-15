山本昌のスカウティングレポート2026年春（後編）

山本昌（元中日）が、この春の選抜甲子園大会で輝いた投手を評論する人気企画。後編では３人の２年生投手をはじめ、惜しくも初戦で敗れながらも才能の一端を見せた３人の３年生投手を解説してもらった。



スリークォーターから最速148キロの速球を投げ込む近江の上田健介 photo by Matsuhashi Ryuki



上田健介（近江３年／182センチ・80キロ／右投右打）

近年甲子園で安定して上位進出を続けるチームを支えるエースらしく、試合をつくる能力に優れています。現状はやや体の開きが早く、正面を向いてからリリースする形になっていますが、そのフォームを生かしてチェンジアップや落ち球の変化を引き出しており、投球の組み立てにうまく反映されています。

軽く投げているように見えながら球速も十分で、緩急を使って打者のタイミングを外すセンスも高いものがあります。一方で、さらなるレベルアップのポイントは"止め"の意識でしょう。いわゆる「壁」を左肩だけでなく、体のどこかでつくることができれば、そこから腕を鋭く振る形が生まれ、直球の走りは一段と向上するはずです。

そのポイントが安定すれば、変化球とのコンビネーションもより生きてきます。もともと試合運びの巧さは光るだけに、フォームの再現性と出力が高まれば、投手としての完成度はさらに上がるでしょう。強豪・近江のエースとして、今後どこまで成長していくのか注目したいですね。



昨年夏の甲子園も経験している高川学園のエース・木下瑛二 photo by Ryuki Matsuhashi



木下瑛二（高川学園３年／177センチ・80キロ／右投右打）

初戦敗退に終わったとはいえ、強い印象を残した投手のひとりです。投げっぷりのよさに加え、体重移動、肩の回り、腕の振りといった一連の動きが非常にスムーズで、フォームはすでに完成形に近いレベルにあると感じられます。

マウンドからホームベースまでの距離を有効に使い、体の反動を生かして縦に腕を振れる点も大きな強みです。球威も十分で、素材としての高さと将来性は際立っています。

ひとつ課題を挙げるなら、リリース直前に左肩がやや上を向く"あおり"の動きが見られ、これによって上下動が生じ、ボールが高めに浮いたり、叩きつけたりといったばらつきにつながる場面がありました。体重移動の流れのなかで、左肩がスムーズにホーム方向へ入っていく形が安定すれば、制球面はさらに向上すると思います。

もっとも、この力感あるフォームは魅力でもあり、現段階では大きな武器でもあります。その力強さを保ちながら、動きの安定感を高めていければ、投手としての完成度は一段と引き上がるはずです。今大会でもトップクラスと感じさせるポテンシャルを持った、今後が非常に楽しみな存在です。



敗れはしたが、山梨学院から10個の三振を奪った長崎日大・古賀友樹 photo by Ryuki Matsuhashi



古賀友樹（長崎日大３年／185センチ・85キロ／右投右打）

ひと目見て、中日の清水達也を想起させるフォームが印象的な投手です。やや反り気味の体勢から高い位置でリリースするスタイルで、縦に大きく変化するボールが大きな武器となっています。この"縦変化"は今後さらに磨いていきたいポイントで、フォーム的にもその特長を伸ばしていける素地は十分にあります。

一方で、清水と比べると左肩の使い方にややズレがあり、ここがロスにつながっているようにも見受けられます。その影響で、右打者のインコースや左打者のアウトコースへの球がシュート気味に入る場面もありますが、これはフィジカルの強化とともに改善されていく可能性が高いでしょう。

現状の反りのあるフォーム自体は大きな問題ではなく、むしろ角度を生み出す強みでもあります。重要なのは、肩がしっかり回り切ってからリリースできる形を安定させること。そうなれば、ストレートにもさらに角度が生まれ、変化球との相乗効果で投球の質は一段と高まるはずです。

耳付近からボールが出てくるリリースポイントも含め、縦の変化を生かす条件は揃っています。春から夏にかけて大きく成長する可能性を秘めた投手です。



智辯学園との決勝で15個の三振を奪うなど、４年ぶり選抜優勝に貢献した大阪桐蔭・川本晴大 photo by Ryuki Matsuhashi



川本晴大（大阪桐蔭２年／192センチ・95キロ／左投左打）

決勝をひとりで投げ抜いたパフォーマンスが象徴するように、今大会でも屈指のインパクトを残した左腕です。まだ２年生ながら、その完成度とスケールは群を抜いており、「久しぶりに出てきた大物」と感じさせる存在でした。

上背を生かした投げ下ろしの角度に加え、腕の振りが鋭く、ボールの出どころも打者にとって見づらい。縦の角度と横の軌道がうまく融合しており、体感速度の速さは高校生レベルを超えている印象です。長身でありながら軸足が崩れず、理想的な体重移動ができている点も高く評価できます。

とはいえ、現状はまだ荒さも残しており、ボールが続けてばらつく場面も見られました。とくに一発勝負の展開では、連続四球などがリスクになる可能性もあります。ただ、これは成長過程における課題であり、むしろ伸びしろの裏返しと言えるでしょう。

もう数センチでも前で力を伝えられるようになれば、球筋の安定感はさらに増し、投球の質は一段と高まるはずです。現時点でも非常に高い完成度を誇りますが、制球力が安定すれば"手がつけられない投手"になる可能性を秘めています。

２年生の春でここまでのレベルに達していること自体が驚異的であり、順調に成長すれば高校球界を代表する存在へと駆け上がるでしょう。完成形に近いフォームと圧倒的な素材を兼ね備えた、将来が非常に楽しみなサウスポーです。



昨年秋の神宮大会優勝に貢献した九州国際大付の２年生左腕・岩見輝晟 photo by Ryuki Matsuhashi



岩見輝晟（九州国際大付２年／188センチ・74キロ／左投左打）

長身から繰り出す鋭い腕の振りが光る左腕です。テイクバックがコンパクトで、いわゆるショートアーム気味のフォームからボールを放つため、打者にとってタイミングが取りづらく、体感以上の球速を感じさせます。それでいてボールの伸びもあり、このタイプでここまで球質のいい投手はそう多くありません。

現状でも完成度は高いものの、投球動作における縦方向の移動、すなわちホームベース側への体重移動がもう一段加われば、さらに安定感は増していくでしょう。やや移動量が少ないために、肩が十分に回り切る前にリリースしてしまう場面もあり、それが高めへの抜け球につながっている印象です。

ただ、こうした課題を差し引いても、腕の振りの速さとフォームの安定感、そして変化球の質は非常に高いレベルにあります。カーブやスライダーも鋭く、角度のあるストレートと組み合わせることで、打者を翻弄できる素材は十分です。

天性とも言える球質を大きな武器に、体の使い方が洗練されていけば、制球力もさらに向上していくはず。今後の成長次第では、より高いステージでも通用するポテンシャルを秘めた左腕と言えるでしょう。



智辯学園戦に無死満塁でマウンドに上がり無失点で切り抜けた花巻東・菅原駿 photo by Ryuki Matsuhashi



菅原駿（花巻東２年／184センチ・91キロ／右投右打）

リリーフ起用ながら、強烈な存在感を示した右腕です。体の馬力があり、腕にしっかり力が伝わったボールは押し込みが強く、打者の手元で一段と速く見えるタイプ。フォームもまとまりがあり、完成度の高さが際立っています。

投球リズムのよさやフィニッシュの強さは、DeNAの山粼康晃を思わせる部分があり、実戦での強さにつながっています。上背にも恵まれ、球質の高さも含めて、将来的には花巻東のエースを任せられるだけのポテンシャルを感じさせます。

現状でもトップクラスの素材ですが、細部を見ればまだ伸びしろもあります。とくにリリース時のヒジの位置がやや下がる場面があり、ここが安定すれば、さらにボールの走りは増してくるでしょう。

変化球についても、スプリットやツーシームといった速い系統との相性がよさそうで、直球とのコンビネーションは今後の大きな武器になり得ます。すでに完成度は高いものの、素材と将来性の両面で魅力的な投手です。成長した姿を、また甲子園で見せてほしいですね。

＊ ＊ ＊ ＊

近年の高校生投手のレベルは年々向上しており、今大会に出場した投手の多くは、かつての自分の高校時代と比べても明らかに上の水準にあります。ただ、その先で必ず直面するのが故障や壁です。そこをどう乗り越えていくかが、次のステージへの分かれ道になるでしょう。

今大会は試合数やコンディション面で難しさもあったなか、それでもこれだけの好投手が揃っていたことは非常に印象的でした。大阪桐蔭の川本投手をはじめ、高川学園の木下投手や花咲徳栄の黒川投手（＊前編で紹介）など、素材の高さを感じさせる投手が多く見られました。

今回取り上げた投手たちは、いずれも将来的に大きく飛躍する可能性を秘めています。今後、上のレベルで経験を積み、その才能がさらに開花していくことを期待したいところです。