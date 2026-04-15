セブンのホットスナックに「揚げたこ焼き」が新登場　店内で揚げる“とろーり”食感

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、レジ横などで展開するホットスナックの新商品として「揚げたこ焼き（3個入り・6個入り）」を、4月21日より全国の店舗にて順次発売します。

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■ 店内で最終調理 本格出汁と大きめタコが魅力

本商品は、工場などで作られたものを単に温め直すのではなく、店舗内で実際に揚げてから提供されるのが最大の特徴です。

カツオベースのコクのある出汁を使用した生地は、ひと口食べると風味豊かな魚介の旨味が広がり、お店で揚げたてだからこそ味わえる熱々でとろーりとした食感を堪能できるとのこと。中に入っているタコは大きめサイズにカットされており、生地と絡み合うことで贅沢な食べ応えを実現しているそうです。

さらに、たこ焼きソースとマヨネーズはあらかじめかけられておらず、別添えで提供される仕様。これにより、食べる直前まで生地の食感や風味がベストな状態で保たれるといった細やかな工夫も施されているとのこと。

■ラインナップは3個入りと6個入り 拡大する市場ニーズに対応

ラインナップは、手軽な量と価格の「3個入り」が税別198円（税込213.84円）、しっかり食べたい人向けの「6個入り」が税別396円（税込427.68円）の2種類が用意されています。

開発担当者によると、今回の新商品は近年拡大を続けている「たこ焼き市場」の動向を受け、国内外の消費者に楽しんでほしいという想いから開発されたそう。おやつや小腹が空いた時はもちろん、いつもの食事に「あと一品」付け足したい時など、日常のさまざまなシーンで手軽に購入できるよう、3個入りという絶妙なサイズ感にもこだわって作られています。

コンビニエンスストアのレジ横スナックに、熱々で本格的なたこ焼きが新たな選択肢として加わることで、日々のちょっとした休憩時間や食卓がさらに充実したものとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041502.html