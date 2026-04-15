「アッシーとして使われてしまうのが憂鬱」空港勤務の27歳女性、年収300万円。ストレスの多い実家暮らしの実情
将来の自立に向けた初期費用の蓄えや、不規則な仕事生活を支える健康管理を目的として、実家暮らしを継続するケースも珍しくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県福岡市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：空港勤務
在住：福岡県福岡市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：親900万円、自分300万円
実家の間取り：5LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳までに出たい」と話しました。
さらに「一人暮らしするためのお金が貯まり次第、家を出たいと考えている。また、仕事柄シフト制で不規則な生活で偏った食生活になってしまうため、母親にバランスの良いご飯を作ってもらっている」と話してくれました。食事が用意されている点は、実家暮らしの大きな利点といえるでしょう。
続けて、「また、免許を持っているためアッシーとして使われてしまうのが憂鬱である」といいます。
お金に関する悩みでは「家に入れるお金が毎年上がっているので、いずれ一人暮らしをするのとあまり値段が変わらなくなってしまうこと」と続けてくれました。
生活面の恩恵を受けつつ、30歳までの独立を目指して着実に貯蓄に励んでいます。ご家族との距離感や家計負担増に悩みながらも、自立に向けた準備を進めている段階といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県福岡市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：27歳女性
職業：空港勤務
在住：福岡県福岡市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：親900万円、自分300万円
実家の間取り：5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：4万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳までに出たい」と話しました。
「母親にバランスの良いご飯を作ってもらっている」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「一人暮らしをするための初期費用がなく、それを貯めるために実家暮らしをしている」とのとこ。
さらに「一人暮らしするためのお金が貯まり次第、家を出たいと考えている。また、仕事柄シフト制で不規則な生活で偏った食生活になってしまうため、母親にバランスの良いご飯を作ってもらっている」と話してくれました。食事が用意されている点は、実家暮らしの大きな利点といえるでしょう。
「アッシーとして使われてしまうのが憂鬱」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家事や生活面で助かる一方で、プライバシーが少なく、自分の生活リズムや考え方を優先できないため家族と衝突してしまう時があり、たまに精神的なストレスを感じてしまうことがある」と打ち明けてくれました。
続けて、「また、免許を持っているためアッシーとして使われてしまうのが憂鬱である」といいます。
お金に関する悩みでは「家に入れるお金が毎年上がっているので、いずれ一人暮らしをするのとあまり値段が変わらなくなってしまうこと」と続けてくれました。
生活面の恩恵を受けつつ、30歳までの独立を目指して着実に貯蓄に励んでいます。ご家族との距離感や家計負担増に悩みながらも、自立に向けた準備を進めている段階といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)