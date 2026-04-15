「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）

広島が今季２度目の４連敗。ビジターでは開幕から５戦全敗となった。先発の森下暢仁投手が初回いきなり４失点。八回に菊池涼介内野手が２点適時二塁打を放つも、反撃が遅かった。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−森下投手の立ち上がりの失点は痛かった。

「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」

−試合の入りの部分。

「そこは彼に聞いてみて」

−中日・金丸に苦しみながらも八回に２得点。

「最後まで諦めずにというつもりでみんなやっている」

−小園がベンチスタート。

「今日（１４日）はベンチから野球を見て、１回リセットして、明日（１５日）はスタートから行くよ」

−ビジターでの試合で勝てていない。

「粘り強くやっていきたい」

−菊池を３番で起用した。

「キクも状態がいい。３番に入ってもらいました」

−その起用に応えた。

「良い打撃だったと思います」

−森浦は今後もこのような起用（リードされた場面）になるか。

「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたい」