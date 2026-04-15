１回を無失点に抑えた森浦（撮影・北村雅宏）

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　「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）

　広島が今季２度目の４連敗。ビジターでは開幕から５戦全敗となった。先発の森下暢仁投手が初回いきなり４失点。八回に菊池涼介内野手が２点適時二塁打を放つも、反撃が遅かった。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。

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　−森下投手の立ち上がりの失点は痛かった。

　「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」

　−試合の入りの部分。

　「そこは彼に聞いてみて」

　−中日・金丸に苦しみながらも八回に２得点。

　「最後まで諦めずにというつもりでみんなやっている」

　−小園がベンチスタート。

　「今日（１４日）はベンチから野球を見て、１回リセットして、明日（１５日）はスタートから行くよ」

　−ビジターでの試合で勝てていない。

　「粘り強くやっていきたい」

　−菊池を３番で起用した。

　「キクも状態がいい。３番に入ってもらいました」

　−その起用に応えた。

　「良い打撃だったと思います」

　−森浦は今後もこのような起用（リードされた場面）になるか。

　「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたい」