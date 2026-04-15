広島・新井監督 小園は「スタートから行くよ」 未勝利のビジター「粘り強くやっていきたい」【一問一答】
「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）
広島が今季２度目の４連敗。ビジターでは開幕から５戦全敗となった。先発の森下暢仁投手が初回いきなり４失点。八回に菊池涼介内野手が２点適時二塁打を放つも、反撃が遅かった。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。
◇ ◇
−森下投手の立ち上がりの失点は痛かった。
「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」
−試合の入りの部分。
「そこは彼に聞いてみて」
−中日・金丸に苦しみながらも八回に２得点。
「最後まで諦めずにというつもりでみんなやっている」
−小園がベンチスタート。
「今日（１４日）はベンチから野球を見て、１回リセットして、明日（１５日）はスタートから行くよ」
−ビジターでの試合で勝てていない。
「粘り強くやっていきたい」
−菊池を３番で起用した。
「キクも状態がいい。３番に入ってもらいました」
−その起用に応えた。
「良い打撃だったと思います」
−森浦は今後もこのような起用（リードされた場面）になるか。
「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたい」