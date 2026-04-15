●きょう15日(水)も午前を中心に本降り。大きめの傘の出番続く

●最高気温は各地18度前後。北風が吹いて空気は冷たい

●あす16日(木)は天気回復。洗濯日和に



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昨夜はところどころに少々活発な雨雲が流れ込みました。

きょう15日(水)の午前6時30分現在も、まだ県内の広い範囲にしっかりと雨が降っています。



きょう15日(水)は九州の南に居座る前線上に低気圧が発生し、次第に東へと遠ざかる予想です。





この先も午前を中心に続々と雨雲が流れ込み、ところどころで雨脚が強まるタイミングがありそうです。

きょう15日(水)も大きめの傘を持ってお出かけください。



昼から雨雲は東へ遠ざかりますが、夜にかけても雲の多い空模様が続く見通しです。

傘の置き忘れにも気を付けて過ごしましょう。





一方、大型で非常に強い勢力の台風4号は、引き続きグアム付近をゆっくりと北上。その後、東よりに進路を変えて日本の東に進む見通しです。





きょう15日(水)は本降りの雨が昼前まで続く予想です。午後は徐々に雨も止み始めますが、まだ雲の目立つ空が続く見込みです。





最高気温は各地18度前後。

きょう15日(水)は北風が吹き、空気が冷たく感じられそうです。羽織れるような上着があるといいでしょう。





あす16日(木)はしっかりと日ざしが届く予想です。気温も高く、洗濯物もよく乾くでしょう。

ただしこの晴天は長続きせず、あさって17日(金)の午後から18日(土)にかけて再びまとまった雨が降る予想です。

その後、19日(日)にまた天気は安定するものの、最高気温が25度を超える「夏日」のところが多くなる見込みです。

水分補給もしっかり意識しましょう。





花粉情報です。

雨でヒノキ花粉の飛散は少ないと見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）