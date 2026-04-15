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知っておきたい赤ちゃんの「先天歯」。生後1ヶ月で歯が生える理由と適切な対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師HISAKOが「生後１ヶ月、もう歯が生えてきた？」と題した動画を公開した。動画では、通常より早く歯が生える「先天歯」のメカニズムと、その適切な対処法について解説している。



HISAKOさんはまず、乳歯が生え始める平均的な時期について「生後6ヶ月ぐらいから1本目が見えてくる子が多い」と説明。一方で、生え始める時期には個人差が大きく、1歳を過ぎてから生えてくるケースもあるという。さらに、「歯なんか早く生えるよりもゆっくり方が虫歯になりにくい」と指摘し、成長が遅いこと自体は問題ではないと語る。



続けて、生後1ヶ月や生まれた瞬間から歯が生えている「先天歯」について解説を展開。先天歯には、過剰に歯が存在するパターンと、本来の乳歯が早く生えてしまったパターンの2種類があると定義する。先天歯の多くは表面のエナメル質が十分に形成されていないため、茶色がかっていたり、グラグラと不安定であったりすることが特徴だ。また、歯の先が薄く尖っていることが多く、赤ちゃんの口内を傷つけて口内炎を引き起こしたり、授乳時に母親の乳頭を傷つけるリスクがあると言及した。



先天歯が見つかった場合、HISAKOさんは小児歯科を受診し、過剰な歯なのか本来の乳歯なのかを見極めてもらうことの重要性を説く。過剰な場合は抜歯し、乳歯を残す場合はフッ素やレーザーで管理しながら、尖った部分を丸く削る処置が一般的であると説明する。



動画の終盤では、2本の歯がくっついて1本になる「癒合歯」を持つ自身の子供のエピソードも紹介。最後に「命に関わるとか、そういうことでは全然ない」と述べ、歯の生え方の違いは赤ちゃんの個性であり、冷静に対処することの必要性を提示して締めくくった。