洗車の頻度が落ちても、ボディのツヤ出しや小キズ対策が効果的にできるカーワックスはボディを美しく保つ有効な手段。

とくに、施工の手軽さと仕上がりの分かりやすさを両立したワックスを選びたいもの。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーワックスTOP10を紹介する。





売れ筋 カーワックス ランキング 1位

オートバックス 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

黒系ボディの小キズを目立ちにくくしながら、深みのあるツヤを出せる定番モデル。

リンレイ公式でも、細かなキズを消し、鏡面光沢に仕上げる拭き取り不要タイプとして案内されており、寒い時期でも短時間で仕上げたいユーザーに向いている。

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イエローハット 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

黒系ボディに深みのあるツヤを与えながら、小キズを目立ちにくくできる人気モデル。

ふき取り不要で作業が手早く済むため、寒い時期でも使いやすいワックスとして支持されている。

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売れ筋 カーワックス ランキング 2位

オートバックス 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

チューブタイプで扱いやすく、ムラになりにくいのが魅力の人気モデル。

シュアラスター公式でも、天然カルナバ蝋配合で、塗り込むだけで深みのある艶が出せるクリームワックスとして紹介されている。

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イエローハット 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

オートバックスと同じく上位に入った定番モデル。

ワックス初心者でも扱いやすく、手軽に艶感を出したいユーザーに支持されている。

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売れ筋 カーワックス ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

白系ボディ向けの定番モデル。細かなキズを目立ちにくくしながら、白系ボディに明るくクリアな艶を与えられる拭き取り不要タイプだ。

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イエローハット 3位 ソフト99 ハンネリ ショウ W19

半ネリタイプの定番ワックスとして根強い人気を持つモデル。

ソフト99公式でも、汚れやシミをよく落とし、光沢を長持ちさせるペーストワックスとして紹介されており、しっかり仕上げたいユーザーに向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

5位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

6位：ウィルソン 鏡面ワックス ハンネリ ダーク&メタル

7位：シュアラスター インパクト ジュニア

8位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 銀艶

9位：ウィルソン ポリマーゴールド ダーク&メタリック専用

10位：ウィルソン プロックスファイナル

イエローハット 4位～10位

4位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

5位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

6位：ソフト99 ヒカリキョウメンワックス W-197

7位：リンレイ コンパウンドワックス A-94 WH

8位：リンレイ コンパウンドワックス A-95 DM

9位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

10位：シュアラスター インパクト ジュニア

まとめ

2026年2月のカーワックスランキングでは、

リンレイの「キズ消しワックス ふき取り不要」シリーズと、シュアラスターの定番ワックスが引き続き強さを見せた。

とくに上位を見ると、黒系・白系などボディカラーに合わせた専用品と、手軽に艶を出せるクリーム系ワックスが支持されていることが分かる。

寒い季節は作業時間を短くしたくなるからこそ、

施工しやすく、仕上がりが分かりやすい定番モデルを選ぶのが近道だ。

迷ったときは、今回のような売れ筋上位モデルを基準に検討したい。