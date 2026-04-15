「大丈夫か」イングランド戦で浮き彫りになった“CF上田綺世の課題”…鄭大世が指摘「W杯で懸念になるかもしれない」【日本代表】
「このレベルのセンターバックを相手に背負うのを苦労していた」
聖地ウェンブリー・スタジアムで日本代表がイングランド代表を１−０と破った一戦について、元Jリーガーの鄭大世氏が“上田綺世のプレー”に言及した。
「テクニカルにキープして前を向いて味方に繋げる場面もありましたが、クリアボールを上手く収められない印象がありました。さらにセンターバックとの分かりやすい１対１の対応、昔よりかなり良くなりましたが、これらは依然として上田の課題です」
仮に押し込まれた展開になると、攻撃をロングボールに頼る局面が増える。そこで１トップが踏ん張れるかが勝利への鍵になると、鄭大世氏は断言した。
「クリアボールを収める、もしくはファウルをもらう。そうすれば流れは一気に変わります。その状況を作るのが１トップの役目です。絶対に逃げてはダメ。相手に身体をぶつけて先にボールに触れないといけない点で、イングランド戦は上田の課題が見えた試合とも言えました」
ゴールを奪う、クリアボールを背負って拾う──。「このふたつは絶対にできないとダメ。そのうちのひとつが（イングランド戦で）『大丈夫か』と不安に思った方はたくさんいたはず」という鄭大世氏は、「本大会で勝ち上がれば勝ち上がるほど、相手には屈強なセンターバックがいる。その点で日本の１トップはW杯で懸念になるかもしれない」と独自の見解を述べた。
上田の成長を認めつつ、それでも課題を指摘した鄭大世氏。元ストライカーならではの視点だった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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聖地ウェンブリー・スタジアムで日本代表がイングランド代表を１−０と破った一戦について、元Jリーガーの鄭大世氏が“上田綺世のプレー”に言及した。
「テクニカルにキープして前を向いて味方に繋げる場面もありましたが、クリアボールを上手く収められない印象がありました。さらにセンターバックとの分かりやすい１対１の対応、昔よりかなり良くなりましたが、これらは依然として上田の課題です」
「クリアボールを収める、もしくはファウルをもらう。そうすれば流れは一気に変わります。その状況を作るのが１トップの役目です。絶対に逃げてはダメ。相手に身体をぶつけて先にボールに触れないといけない点で、イングランド戦は上田の課題が見えた試合とも言えました」
ゴールを奪う、クリアボールを背負って拾う──。「このふたつは絶対にできないとダメ。そのうちのひとつが（イングランド戦で）『大丈夫か』と不安に思った方はたくさんいたはず」という鄭大世氏は、「本大会で勝ち上がれば勝ち上がるほど、相手には屈強なセンターバックがいる。その点で日本の１トップはW杯で懸念になるかもしれない」と独自の見解を述べた。
上田の成長を認めつつ、それでも課題を指摘した鄭大世氏。元ストライカーならではの視点だった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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