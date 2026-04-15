デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は満４０歳以上での最多通算本塁打を取り上げる。

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Ｑ…満４０歳以上での最多通算本塁打は？

Ａ…門田博光の１３３本

南海球団最後の年となる、１９８８年。開幕前の２月２６日に、門田は４０歳の誕生日を迎えた。シーズンも佳境に入った夏場に、「球団をダイエーに売却」「福岡への本拠地移転」という衝撃のニュースが届く。ベンチには報道陣が殺到し、ガラガラだった大阪球場の客席は大観衆であふれた。一変した状況にあっても顔色一つ変えず打席に立ち、４４本塁打、１２５打点で２冠を獲得。チームは５位に沈んだが、堂々のＭＶＰに選ばれた。

家族のため、そして試合前に奈良市内の自宅で繰り返してきた「ルーティン」を守るため、関西球団での現役続行を申し入れた。近鉄との争奪戦を制し、時を同じくして阪急ブレーブスを買収したオリックスへの移籍が決まる。

希望通りの自宅通勤を勝ち取った門田は、新興球団への恩返しを心に誓う。４１歳の８９年に３３本塁打、４２歳の９０年も３１本塁打。優勝こそならなかったが、若き日の中嶋聡（後の監督）に振り抜くコツを伝えるなど、大きな土産を置いた。

９０年オフにオリックス球団に申し出て、自由契約に。「最後はホークスで」と、ダイエー移籍を許された。４３歳の９１年に１８本塁打、４４歳となった９２年は７本塁打で、引退となった。

なお４０歳以降の通算本塁打は、以下【２】金本知憲８０【３】山崎武司７９【４】アルトマン６０【５】落合博満５８と続く。文字通り桁違いの数字を残した「不惑の大砲」を追い越す選手は、当分現れそうにない。※本塁打数は４０歳の誕生日から起算

（デイリースポーツ・高野 勲）