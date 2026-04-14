全日本プロレスは１４日、元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬（２６）がＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏの人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」の最新作であるシーズン４に参加することを発表した。プロレスラーの出演は初で、安齋は「恋に臆病な最強レスラー」と紹介されている。５月１日２０時からプライム会員向けに独占配信される。

安齊は１８８センチ、１０５キロの体躯と端正な顔立ちで人気を誇る若手中心選手で、名門の中央大レスリング部を経て２２年４月に全日本に入門。２４年３月には、史上最年少となる２４歳１０カ月で、団体最高峰の三冠ヘビー級王座を初戴冠した。

このシリーズは、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の男女逆転版で、１人の才色兼備な独身女性が多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運

命のパートナーを選び抜くという内容。プロレスラーとして異例の参加となるが、ＹｏｕＴｕｂｅでアップされた番組公式インタビューで安齋は「恋愛経験が少ない。ずっと部活とかプロレスのことをやってきたので、最後の一歩が踏み出せない」と語り、番組に参加するにあたって「付き合う前から過度なスキンシップは嫌だなと思っている」と明かしている。

現在、全日本では伝統の最強決定リーグ戦「チャンピオン・カーニバル」の真っただ中で、１６選手の中から初優勝を目指している。配信が始まる同番組でも１４人の参加者の中から“王道ファイト”で恋愛サバイバルマッチを勝ち抜けるのか、大きな注目が集まる。