TOKYO MXでの初回放送を終えたTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のノンクレジットオープニングとエンディングが公開された。

参考：TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』第1話先行カット公開 優希也がみくに壁ドン

本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

幼なじみの優希也とみくは、小6のときに始まった「愛してるゲーム」を今も続けている。「愛してる」といって照れたほうが負け。――ただそれだけの遊びだったのに、優希也はみくを好きになってしまい、今にも想いが溢れそうになっていた。それでも勝負に勝つと意地を張るが……。高校入学を期に、思いもよらない波乱が訪れる。

公開されたノンクレジットOPにはCHiCO with HoneyWorksによるOPテーマ「君のせいで愛してる」が、ノンクレジットEDにはPompadollSによるEDテーマ「リトルワールド」がそれぞれ使用されている。

また、Blu-ray BOXが9月2日に発売されることも決定。価格は29,700円で、第1話から第12話を収録。初回生産特典として、原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケースおよび描き下ろし漫画、キャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケットが付属する。さらに「幼なじみを落とす」お弁当レシピ本、オリジナルサウンドトラックCD、ステッカーセットも同梱される。映像特典にはノンクレジットOP・ED、PV・CM集、伊藤美来出演のお弁当レシピ動画が含まれる。OP・EDをそれぞれ使用したBlu-ray発売告知CMも公開された。

さらに、第1話放送を記念したサイン台本プレゼントキャンペーンの実施も決定。浅葱優希也役の石川界人、桜みく役の伊藤美来、浅葱若菜役の丸岡和佳奈、花葉雛子役の小倉唯のサイン入りアフレコ台本が、抽選で1名にプレゼントされる。応募はアニメ公式Xアカウントのフォロー＆対象投稿のリポストで、応募期間は4月14日から4月19日23時59分まで。詳細は公式サイトで確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）