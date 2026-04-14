「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）

広島が敗れ４連敗。借金は、今季最大の「３」に膨らみ、今季のビジター戦も５戦未勝利となった。

先発した森下は初回、花田に適時二塁打を浴びるなど、この回４失点。４回７安打４失点で２敗目を喫した。自身の中日戦は９連敗。２４年８月３日に勝利して以降、勝ち星がない。

打線は、金丸の前に七回まで無得点に抑えられていたが、八回に菊池が左越え２点適時二塁打を放った。また、開幕から不振の小園が、今季初めてスタメンから外れた。

試合後の新井監督の主な一問一答は、下記の通り。

◇ ◇

−森下投手の立ち上がりの失点は痛かった。

「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」

−試合の入りの部分。

「そこは、彼に聞いてみて」

−中日・金丸に苦しみながらも８回に２得点。

「最後まで、諦めずにというつもりでみんなやっている」

−小園がベンチスタート。

「今日は、ベンチから野球を見て、１回リセットして、明日はスタートから行くよ」

−ビジターでの試合で勝てていない。

「粘り強くやっていきたい」

−菊池を３番で起用した。

「キクも状態がいい。３番に入ってもらいました」

−その起用に応えた。

「良い打撃だったと思います」

−森浦は、今後もこのような起用（リードされた場面）になるか。

「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたい」