５回の攻撃後、選手交代を告げた新井監督はベンチに戻る（撮影・北村雅宏）

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　「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）

　広島が敗れ４連敗。借金は、今季最大の「３」に膨らみ、今季のビジター戦も５戦未勝利となった。

　先発した森下は初回、花田に適時二塁打を浴びるなど、この回４失点。４回７安打４失点で２敗目を喫した。自身の中日戦は９連敗。２４年８月３日に勝利して以降、勝ち星がない。

　打線は、金丸の前に七回まで無得点に抑えられていたが、八回に菊池が左越え２点適時二塁打を放った。また、開幕から不振の小園が、今季初めてスタメンから外れた。

　試合後の新井監督の主な一問一答は、下記の通り。

　　　◇　　　◇

　−森下投手の立ち上がりの失点は痛かった。

　「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」

　−試合の入りの部分。

　「そこは、彼に聞いてみて」

　−中日・金丸に苦しみながらも８回に２得点。

　「最後まで、諦めずにというつもりでみんなやっている」

　−小園がベンチスタート。

　「今日は、ベンチから野球を見て、１回リセットして、明日はスタートから行くよ」

　−ビジターでの試合で勝てていない。

　「粘り強くやっていきたい」

　−菊池を３番で起用した。

　「キクも状態がいい。３番に入ってもらいました」

　−その起用に応えた。

　「良い打撃だったと思います」

　−森浦は、今後もこのような起用（リードされた場面）になるか。

　「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたい」