『リボーン』まさかの人物が即刻退場（？）「え!?!?!」「うそ…まじか…」【ネタバレあり】
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の初回拡大SPがきょう14日に放送された。物語の序盤で起きたまさかの展開が話題となった。以下、ネタバレを含みます。
【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
第1話では、「FOR THE PEOPLE」という理念のもと始めた福祉ネット事業の成功を足がかりに、そのビジネス手腕で数々の事業展開を進め、起業からわずか7年で都内一等地に自社ビルを保有した根尾。その勢いはとどまることを知らず、ついに銀行を買収するまでに。躍進し続ける光誠に、起業当初から目をかけてきた東郷ファンド代表・東郷義隆（市村正親）もますますの期待を寄せる。
一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走。そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進める。
クリーニング店を営む商店街会長・野本英治（小日向文世）を筆頭に商店街の人々は抵抗するが、光誠の指示のもと行われる強引な交渉と圧力で追い詰められ、やがて商店街の印刷工場の社長・池谷金平（柳沢慎吾）が自殺と思われる描かれ方で死去してしまった。
ヒロイン・中村アン演じる池谷更紗の父であり、重要人物かと思われた柳沢の退場に「え!?!?!?!?!自殺??!!??!?!」「いやあああああ」「まさかあばよが1番先に逝くとは」「あぁ、そんな…」「うそ…まじか…」「まさか消されたわけじゃないよな？」「あばよになってしまった…早くない？」など驚きの声が寄せられた。
しかし、その後光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったが、なぜか病院で目覚める。そこは時代を遡った2012年の世界で、光誠はあかり商店街に生きる自分と瓜二つの姿をした英治の息子・野本英人に転生していた。
柳沢が演じた金平も生きており、「あばよ！した柳沢慎吾が生き返った」「良かった。あばよも生きてる。」「柳沢慎吾さん復活！」など盛り上がりを見せていた。
【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走。そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進める。
クリーニング店を営む商店街会長・野本英治（小日向文世）を筆頭に商店街の人々は抵抗するが、光誠の指示のもと行われる強引な交渉と圧力で追い詰められ、やがて商店街の印刷工場の社長・池谷金平（柳沢慎吾）が自殺と思われる描かれ方で死去してしまった。
ヒロイン・中村アン演じる池谷更紗の父であり、重要人物かと思われた柳沢の退場に「え!?!?!?!?!自殺??!!??!?!」「いやあああああ」「まさかあばよが1番先に逝くとは」「あぁ、そんな…」「うそ…まじか…」「まさか消されたわけじゃないよな？」「あばよになってしまった…早くない？」など驚きの声が寄せられた。
しかし、その後光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったが、なぜか病院で目覚める。そこは時代を遡った2012年の世界で、光誠はあかり商店街に生きる自分と瓜二つの姿をした英治の息子・野本英人に転生していた。
柳沢が演じた金平も生きており、「あばよ！した柳沢慎吾が生き返った」「良かった。あばよも生きてる。」「柳沢慎吾さん復活！」など盛り上がりを見せていた。