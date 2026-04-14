『夫婦別姓刑事』大西礼芳、小柳友が決定 “バディ夫婦”が挑むのは「夫婦であることを隠した占い師」たちの秘密
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第2話に大西礼芳と小柳友の出演が決定した。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
大西礼芳が演じるのは、中野の占いストリートで絶大な人気を誇る占い師・ミセス太陽／石塚彩（いしづか・あや）。穏やかな雰囲気で、明日香（橋本）が１年半前から通い、精神的な支えとしてきた人物。大学卒業後、一度は企業に就職するも２年で退職。その後、占いの勉強を始め、現在はトップクラスの人気を誇る占い師。
小柳友が演じるのは、相談者に厳しい言葉を浴びせる毒舌占い師・彩雲時ヒカル／石塚陽二（いしづか・ようじ）。大学時代の同級生であるミセス太陽と共に占いの道に進んだが、ある日、自身の鑑定部屋で何者かに襲撃され、意識不明の重体で発見された被害者に。
大学時代の同級生で、共に占いの世界に足を踏み入れ、夫婦となった２人。
かつては愛を誓ったはずの２人だが、一人は脚光を浴びる人気占い師となり、もう一人は悪評にまみれた影の存在へ。明日香が心から信頼するミセス太陽と、被害者となった彩雲時。占いの裏側に隠された真実とは。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
大西礼芳が演じるのは、中野の占いストリートで絶大な人気を誇る占い師・ミセス太陽／石塚彩（いしづか・あや）。穏やかな雰囲気で、明日香（橋本）が１年半前から通い、精神的な支えとしてきた人物。大学卒業後、一度は企業に就職するも２年で退職。その後、占いの勉強を始め、現在はトップクラスの人気を誇る占い師。
大学時代の同級生で、共に占いの世界に足を踏み入れ、夫婦となった２人。
かつては愛を誓ったはずの２人だが、一人は脚光を浴びる人気占い師となり、もう一人は悪評にまみれた影の存在へ。明日香が心から信頼するミセス太陽と、被害者となった彩雲時。占いの裏側に隠された真実とは。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。