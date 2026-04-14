「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）

まさかの幕切れに甲子園が静寂に包まれた。

１点を追う九回１死、途中出場の小幡が巨人の守護神・マルティネスから左前打を放った。代打伏見は三振に倒れたが、２死一塁で打席に坂本。１ストライクからの２球目に小幡が二盗を試みたが、捕手の大城からのストライク送球で阻止され、試合が終了した。

試合後、藤川監督は「展開的にタイガースのペースっぽくはなかったですね」と話し、先発・才木が二回に失策をきっかけに２失点した流れを振り返った。今季初の複数失策となった守備については「これを経てまた強くなっていけばいいだけですから」。一度は逆転しながら追いつかれ、九回に勝ち越されたリリーフ陣について問われると「展開ですね。きょうのゲーム展開でやっぱり巨人も全力で来てますから。お互いにギリギリの勝負をしていくと。明日もそれが続くと。頑張りましょう」とし、途中出場から結果を出した野手陣についても「展開、すべてゲーム中のことですから。また明日です」と話した。