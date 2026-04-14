本日の【上場来高値更新】 ＪＥＳＣＯ、古河電など35銘柄
本日の日経平均株価は、米・イランの和平交渉が継続するとの期待から値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比1374円高の5万7877円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は35社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、統用蓄電池など受注増加し2月中間期経常益2.2倍となったＪＥＳＣＯホールディングス <1434> [東証Ｓ]など。そのほか、古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、サムコ <6387> [東証Ｐ]、あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]の3社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、統用蓄電池など受注増加し2月中間期経常益2.2倍となったＪＥＳＣＯホールディングス <1434> [東証Ｓ]など。そのほか、古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、サムコ <6387> [東証Ｐ]、あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]の3社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
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