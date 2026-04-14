14日朝、周南市久米にある一般住宅の敷地内で女性がサルにズボンを引っ張られました。



今回、女性にけがはありませんでしたが周南市ではこの1週間でサルが人と接触する事案が4件発生しています。



河野 輝記者

「サルによる接触事案があった周南市久米の老郷地に来ています。こちらは住宅密集地でおとといからきょうにかけてサルを見たという目撃情報が近隣住民から多く寄せられています」





周南警察署によりますと、14日午前6時40分ごろ、周南市久米老郷地上にある住宅の敷地内で草取りの準備をしていた60代の女性が1匹のサルに後ろからズボンを引っ張られたということです。女性にけがはありませんでした。被害女性「車から降りたら道路の方からサルがいたので思わずこっちへ逃げた。この辺まで来てサルに引っ張られました。」サルは体長40センチから50センチほどの成獣とみられていて現場から北西方向に逃げ去ったということです。現場付近では1カ月ほど前からサルが頻繁に目撃されていてここ1週間ほどはサルと人が接触する事案が相次いでます。現場は周南市にある徳山中央病院から徳山東ICにかけての山側のエリアです。まず、4月8日朝、城ケ丘4丁目で女性が右足を後ろからサルに抱きつかれ・・12日朝には、孝田町の住宅の敷地で作業をしていた女性が後ろから右肩を触られ…さらに、13日夕方には、瀬戸見町の駐車場で車から降りた女性が後ろから右足を掴まれています。そして、14日もサルと人の接触事案が発生。被害女性「遊ぶという感じで来た。本当にまだ若いようなでもちゃんとした成獣ではあった。これは怖いと思ったので走って家の中に入りました」相次ぐサルと人の接触…市は4月9日にサルが出没している孝田町と城ケ丘にエサが入った箱形の罠を2基設置しておりサルの捕獲を試みています。