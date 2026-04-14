XG、日本ツアー完走 代々木第一体育館3Daysで16公演を締めくくる
7人組アーティストグループ・XGが、現在開催中の自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を10日、11日、12日の3日間にわたり開催し、2月6日からスタートした8都市16公演の日本ツアーを完遂させた。
【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様
同ツアーは、横浜・Kアリーナでの3公演を皮切りにスタートし、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、そして東京・国立代々木競技場 第一体育館での3日間の公演まで、全国各地で計16公演を開催し、ALPHAZ（ファンの総称）を熱狂の渦に巻き込んだ。
東京公演では、今年1月にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE -核-』収録曲を中心に、これまでのヒット曲を織り交ぜた全23曲を披露。圧倒的なパフォーマンス力と独自の世界観で観客を大いに魅了した。最終日の4月12日の公演は、Amazon Prime Videoにて日本国内限定で独占ライブ配信され、会場のみならず、多くのALPHAZから賞賛の声が相次いで届いた。
今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る。
【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様
同ツアーは、横浜・Kアリーナでの3公演を皮切りにスタートし、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、そして東京・国立代々木競技場 第一体育館での3日間の公演まで、全国各地で計16公演を開催し、ALPHAZ（ファンの総称）を熱狂の渦に巻き込んだ。
今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る。