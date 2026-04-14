無印良品は、旅行に便利な商品も豊富。ここでは、旅行好きな無印良品ラバーが選ぶ、旅に欠かせないアイテムを6つ厳選してご紹介。サイズや用途によってさまざまなバリエーションがある「たためる仕分けケース」シリーズをはじめ、商品の魅力を徹底解剖します。

1：コンパクトに折りたためる収納ケース

『ポリエステルたためる仕分けケースS』は、旅行カバンの中身を整理するのに便利な薄くて軽い収納ケース。ポケッタブルサイズにたためます。

【実際の写真】折たたむとこんなにコンパクトに！「無印良品」収納ケース

「旅行のときや、子どもの学校の着替え入れに使っています」（ESSEベストフレンズ101・高橋香織さん）

・ポリエステルたためる仕分けケースS ピンク 約20×26×高さ10cm ￥990

2：隙間を埋めるのに優秀な筒形タイプの仕分けケース

『ポリエステル たためる仕分けケース・筒形 S』は、リュックやキャリーケースの隙間に収まる筒形タイプ。

「私はリュックの中身の整理に愛用。かさばる衣類をくるっと巻いて入れ、リュック内で立てて収納できます」（ESSEベストフレンズ101・中島陽子さん）

・ポリエステル たためる仕分けケース 筒形 S ブラック 約11×26×高さ11cm ￥890

3：中身を仕分けたいときはダブルタイプの収納ケースを

『ポリエステル たためる仕分けケース ダブルタイプ S』は、真ん中に仕切りがあり、2段に分けて使えるところがポイント。

「服をアイテムごとに分類したり、未着用と着用ずみ（要洗濯）に分けて入れたりできて便利」（ESSEベストフレンズ101・むらさきすいこさん）

・ポリエステル たためる仕分けケース ダブルタイプ S グレー 約20×26×高さ10cm ￥1090

4：つるせてコンパクトにたためるポーチつきケース

『ポリエステル 吊るして使える着脱ポーチ付ケース』は、ケースを広げると、フックにつるして使えるので便利。

「旅行のとき、子どもたちの髪ゴム類を入れたり、充電器などのガジェットケースとして使うことも」（ESSEベストフレンズ101・大森智美さん）

・ポリエステル 吊るして使える着脱ポーチ付ケース ミディアムグレー 約12×18×厚さ4.5cm ￥1790

5：旅先でも髪をいたわるシャンプー＆コンディショナー

『植物発酵液 シャンプー うるおい（携帯用）』と『植物発酵液 コンディショナー うるおい（携帯用）』は、スキンケア発想のヘアケアシリーズの、携帯サイズバージョン。

「種類も選べるので、お試しを兼ねて使っています。旅行中も妥協せずヘアケアできるのがうれしい」（ESSEフレンズエディター・kiyoさん）

・植物発酵液 シャンプー うるおい（携帯用）50mL、植物発酵液 コンディショナー うるおい（携帯用）30g 各￥390

6：ポーチにもなるサコッシュ

『ポーチとしても使える 撥水サコッシュ』は、ショルダーベルトを外せばポーチとしても使えるサコッシュ。

「旅館などで貴重品だけ入れて持ち歩きたいときに重宝。軽いので旅行カバンに必ず入れています」（大森智美さん）

・ポーチとしても使える 撥水サコッシュ ライトベージュ 約20×26cm ￥1490

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています