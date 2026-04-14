【我々は宇宙人】坂東龍太＆岡山天音W主演決定！ ティザービジュアル＆特報映像公開
2026年公開の門脇康平監督オリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』。坂東龍太と岡山天音のW主演が決定、ティザービジュアルと特報映像が公開された。
NOTHING NEWは 2026年に映画『我々は宇宙人』を劇場公開する。
2022年に ”才能が潰されない世の中” を目指し、ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作品の作り方と届け方に挑戦する映画レーベルNOTHING NEW。世界10以上の国際映画祭に選出された『NN4444』や中編作品として異例のスマッシュヒットを記録した『〇〇式』 、そして今年公開を控えているベルリン国際映画祭で国際批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞した『チルド』など、わずか4人の製作チームが作る映画は、着実に国内外でその名を刻んできている。
そんな異彩を放つ映画レーベルが手掛ける初の長編アニメーション1作目『我々は宇宙人』。企画・脚本・監督を務めるのは、YOASOBI『優しい彗星』などを手がける 29 歳の新たな才能・門脇康平。1996年生まれの門脇は東京藝術大学で絵画を学び、舞台映像やCMなどのディレクションを経てアニメーション作家として活動。写実的な美しさと物語の必然性を両立させる表現力を持ち、キャラクターの動きや背景美術の細部に至るまでひとつひとつの必然性をとらえた緻密な演出が特徴。子ども特有のリアルな身体性を描き出すため、キャラクターにイメージの近い子役をオーディションで選んで、実際のシーンと近い状況で一度実写でもプレビズ撮影をするという手間をほぼ全カット行っている。既存手法にとらわれない柔軟な発想で未体験の映像表現を生み出している。
そして門脇監督が初めて挑んだ長編アニメーション作品『我々は宇宙人』は、写実的で未体験の圧倒的な映像表現と、美しさにとどまらない緻密な世界観が特徴で、アニメファンのみならず世界中から注目を集めている。
昨年11月に解禁されたスーパーティザー映像は、SNSで公開1週間で200万インプレッションを記録。さらに『チェンソーマン』などで知られる漫画家・藤本タツキからも反応が寄せられるなど、新鋭監督の作品としては異例とも言える広がりを見せ、業界内外で大きな話題を呼んでいる。
そしてこの度、2026年の第79回カンヌ国際映画祭監督週間部門にて正式上映されることが発表された。カンヌ国際映画祭は、現地時間5月12日（火）〜23日（土）に開催予定。昨年の映画『国宝』の上映でも話題となったカンヌ国際映画祭監督週間での正
式上映を受けて監督の門脇は「世界中の方々に作品をご覧いただく機会をいただけたことを、大変光栄に思っております」と感謝を述べた。
そんな名実ともに世界中から注目されている本作の最新情報が、公開された。
平成の田舎町で出会い、親友となった内気な少年・翼と、 ”特別” な存在の暁太郎。しかし、日常の歪みの先に起きた取り返しのつかない出来事が、二人の関係を大きく変えていくことになる…。
今回公開されたティザービジュアルでは、ある夏の日、縁側で遊ぶ二人の姿が映し出されている。夕日が黄金に輝く中、見つめ合う翼と暁太郎。田舎の穏やかな風景の中に、『我々は宇宙人』というタイトルがあえて違和感を添えている。その違和感は、特報映像で確かなものへと変わる。
特報の前半では、ノスタルジックな雰囲気の中で楽しく過ごす二人の姿が描かれるが、後半、Yaffle作曲の劇伴とともに空気は一変。 ”ある事件” をきっかけに、物語は急展開を迎える。不気味さを感じさせる展開に、目が離せない。翼と暁太郎には何があったのか。 ”宇宙人” とは一体何を意味するのか――。物語への期待が膨らむティザービジュアルと特報が完成した。
NOTHING NEWは 2026年に映画『我々は宇宙人』を劇場公開する。
2022年に ”才能が潰されない世の中” を目指し、ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作品の作り方と届け方に挑戦する映画レーベルNOTHING NEW。世界10以上の国際映画祭に選出された『NN4444』や中編作品として異例のスマッシュヒットを記録した『〇〇式』 、そして今年公開を控えているベルリン国際映画祭で国際批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞した『チルド』など、わずか4人の製作チームが作る映画は、着実に国内外でその名を刻んできている。
そして門脇監督が初めて挑んだ長編アニメーション作品『我々は宇宙人』は、写実的で未体験の圧倒的な映像表現と、美しさにとどまらない緻密な世界観が特徴で、アニメファンのみならず世界中から注目を集めている。
昨年11月に解禁されたスーパーティザー映像は、SNSで公開1週間で200万インプレッションを記録。さらに『チェンソーマン』などで知られる漫画家・藤本タツキからも反応が寄せられるなど、新鋭監督の作品としては異例とも言える広がりを見せ、業界内外で大きな話題を呼んでいる。
そしてこの度、2026年の第79回カンヌ国際映画祭監督週間部門にて正式上映されることが発表された。カンヌ国際映画祭は、現地時間5月12日（火）〜23日（土）に開催予定。昨年の映画『国宝』の上映でも話題となったカンヌ国際映画祭監督週間での正
式上映を受けて監督の門脇は「世界中の方々に作品をご覧いただく機会をいただけたことを、大変光栄に思っております」と感謝を述べた。
そんな名実ともに世界中から注目されている本作の最新情報が、公開された。
平成の田舎町で出会い、親友となった内気な少年・翼と、 ”特別” な存在の暁太郎。しかし、日常の歪みの先に起きた取り返しのつかない出来事が、二人の関係を大きく変えていくことになる…。
今回公開されたティザービジュアルでは、ある夏の日、縁側で遊ぶ二人の姿が映し出されている。夕日が黄金に輝く中、見つめ合う翼と暁太郎。田舎の穏やかな風景の中に、『我々は宇宙人』というタイトルがあえて違和感を添えている。その違和感は、特報映像で確かなものへと変わる。
特報の前半では、ノスタルジックな雰囲気の中で楽しく過ごす二人の姿が描かれるが、後半、Yaffle作曲の劇伴とともに空気は一変。 ”ある事件” をきっかけに、物語は急展開を迎える。不気味さを感じさせる展開に、目が離せない。翼と暁太郎には何があったのか。 ”宇宙人” とは一体何を意味するのか――。物語への期待が膨らむティザービジュアルと特報が完成した。