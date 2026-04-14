「ミス青学」準グランプリ、美脚際立つランニングウェア姿公開「脚長すぎる」「爽やかで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが4月13日、自身のInstagramを更新。ランニングウェア姿を公開し、注目を集めている。
【写真】27歳ミス青学「美ボディが際立つ」美ヒップ強調ランニングウェア姿
新田は「お散歩日和」とつづり、ハワイ街中でのリラックスしたランニングウェア姿を複数枚投稿。ピンクのバイク横で、ベージュのトップスにスラリと伸びた美しい脚が印象的なショート丈のボトムを合わせ、片手を上げてポージングしている様子や後ろ姿で美しいヒップを披露している。「ランニングに憧れつつも、ウォーキングでもなく、完全にお散歩ｯｯ」「お散歩しながらの珈琲が最高に気持ちいい ゆるくやれることしか続かんのかも。笑」とコメントして、穏やかな時間を過ごしていることを明かしている。
この投稿には「スタイル抜群」「脚長すぎる」「おしゃれば街が似合う」「爽やかで可愛い」「コーデおしゃれ」「似合いすぎ」「癒される」「美ボディが際立つ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳ミス青学「美ボディが際立つ」美ヒップ強調ランニングウェア姿
◆新田さちか、美脚輝くカジュアルコーデ公開
新田は「お散歩日和」とつづり、ハワイ街中でのリラックスしたランニングウェア姿を複数枚投稿。ピンクのバイク横で、ベージュのトップスにスラリと伸びた美しい脚が印象的なショート丈のボトムを合わせ、片手を上げてポージングしている様子や後ろ姿で美しいヒップを披露している。「ランニングに憧れつつも、ウォーキングでもなく、完全にお散歩ｯｯ」「お散歩しながらの珈琲が最高に気持ちいい ゆるくやれることしか続かんのかも。笑」とコメントして、穏やかな時間を過ごしていることを明かしている。
◆新田さちかの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「脚長すぎる」「おしゃれば街が似合う」「爽やかで可愛い」「コーデおしゃれ」「似合いすぎ」「癒される」「美ボディが際立つ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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