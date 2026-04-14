「だいぶ痩せたね」マツコ・デラックス、近影に「げっそりしてる……！」「無理しないで」など心配の声
投資家でタレントの若林史江さんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントのマツコ・デラックスさんとのツーショットを公開したところ、マツコさんの姿に心配の声が寄せられています。
【写真】マツコ・デラックスの近影公開
マツコさんには「だいぶ痩せたね」「げっそりしてる……！」「顔色悪い…」「病み上がり過ぎる」「無理しないで」などの心配の声が。ほかにも「復帰おめでとうございます」「黄金コンビ大復活ですね！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】マツコ・デラックスの近影公開
「顔色悪い…」「病み上がり過ぎる」若林さんは「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづり、1枚の写真を投稿。笑顔でセルフィーを撮影する若林さんの後ろには、ほぼノーメイクのマツコさんが写っています。カメラをにらむような目つきを見せ、おちゃめな一面も健在です。
約2カ月ぶりに復帰マツコさんは、13日放送の情報バラエティー番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演。2月9日の放送にて、手術および入院により「しばらくお休み」することを電話で報告して以来、約2カ月ぶりの出演となりました。今後の活躍に期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)