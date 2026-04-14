元モー娘。メンバー、プラベショットで美脚コーデ披露「膝上も膝下も長くて綺麗」「骨格から美しい」
【モデルプレス＝2026/04/14】元モーニング娘。で女優の久住小春が 4月14日、自身のInstagramを更新。デニムのショットアップ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「膝上も膝下も長くて綺麗」プラベショットで美脚コーデ披露
久住は「天気の良い日の」とつづり、公園でのプライベートショットを披露。デニムのジャケットとショート丈ボトムスのセットアップ姿で、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートとなっている。投稿では公園内の広場や並木道で撮った写真のほか、桜アイスクリームを楽しむ様子も公開されている。
この投稿には「爽やかで素敵」「膝上も膝下も長くて綺麗」「骨格から美しい」「癒しをありがとう」「アイス美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元モー娘。「膝上も膝下も長くて綺麗」プラベショットで美脚コーデ披露
◆久住小春、ショートボトムから美脚スラリ
久住は「天気の良い日の」とつづり、公園でのプライベートショットを披露。デニムのジャケットとショート丈ボトムスのセットアップ姿で、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートとなっている。投稿では公園内の広場や並木道で撮った写真のほか、桜アイスクリームを楽しむ様子も公開されている。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿には「爽やかで素敵」「膝上も膝下も長くて綺麗」「骨格から美しい」「癒しをありがとう」「アイス美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】