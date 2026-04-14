　4月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3003銘柄。東証終値比で上昇は1246銘柄、下落は1680銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは119銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <274A>　ガーデン　　　　　 2788　 +511（ +22.4%）
2位 <304A>　フォルシア　　　　 2200　 +310（ +16.4%）
3位 <197A>　タウンズ　　　　　　578　　+81（ +16.3%）
4位 <205A>　ロゴスＨＤ　　　　 1830　 +215（ +13.3%）
5位 <135A>　ヴレインＳ　　　　 3281　 +368（ +12.6%）
6位 <3915>　テラスカイ　　　　 1960　 +217（ +12.4%）
7位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　　 1539　 +163（ +11.8%）
8位 <5243>　ノート　　　　　　 3255　 +245（　+8.1%）
9位 <4885>　室町ケミカル　　　 1080　　+80（　+8.0%）
10位 <7357>　ジオコード　　　　 1697　 +117（　+7.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　　 1300　 -263（ -16.8%）
2位 <339A>　プログレス　　　　 1168　 -181（ -13.4%）
3位 <3267>　フィルＣ　　　　　　935　 -128（ -12.0%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　600　-57.2（　-8.7%）
5位 <2338>　クオンタムＳ　　　122.1　 -9.9（　-7.5%）
6位 <402A>　アクセルＨＤ　　　640.1　-49.9（　-7.2%）
7位 <367A>　プリモＧＨＤ　　　 2330　 -156（　-6.3%）
8位 <2935>　ピックルス　　　 1150.1　-75.9（　-6.2%）
9位 <3987>　エコモット　　　　500.1　-29.9（　-5.6%）
10位 <4433>　ヒトコムＨＤ　　　　870　　-50（　-5.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6532>　ベイカレント　　　 5130　 +243（　+5.0%）
2位 <9602>　東宝　　　　　　　 1605　+23.0（　+1.5%）
3位 <1808>　長谷工　　　　　 2759.9　+37.9（　+1.4%）
4位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1887.9　+21.9（　+1.2%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2733　+27.5（　+1.0%）
6位 <4042>　東ソー　　　　　 2404.3　+22.8（　+1.0%）
7位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2605　+23.5（　+0.9%）
8位 <285A>　キオクシア　　　　35301　 +301（　+0.9%）
9位 <9104>　商船三井　　　　 6462.9　+54.9（　+0.9%）
10位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4117.3　+34.3（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　600　-57.2（　-8.7%）
2位 <3401>　帝人　　　　　　 1632.3　-18.2（　-1.1%）
3位 <3407>　旭化成　　　　　　 1557　-16.5（　-1.0%）
4位 <8830>　住友不　　　　　 4791.8　-44.2（　-0.9%）
5位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5849.8　-52.2（　-0.9%）
6位 <9005>　東急　　　　　　　 1855　-16.0（　-0.9%）
7位 <7733>　オリンパス　　　 1571.8　-13.2（　-0.8%）
8位 <4005>　住友化　　　　　　　516　 -4.1（　-0.8%）
9位 <5706>　三井金属　　　　　38011　 -249（　-0.7%）
10位 <8802>　菱地所　　　　　 4654.2　-27.8（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース