[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1246銘柄・下落1680銘柄（東証終値比）
4月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3003銘柄。東証終値比で上昇は1246銘柄、下落は1680銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは119銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <274A> ガーデン 2788 +511（ +22.4%）
2位 <304A> フォルシア 2200 +310（ +16.4%）
3位 <197A> タウンズ 578 +81（ +16.3%）
4位 <205A> ロゴスＨＤ 1830 +215（ +13.3%）
5位 <135A> ヴレインＳ 3281 +368（ +12.6%）
6位 <3915> テラスカイ 1960 +217（ +12.4%）
7位 <3168> ＭＥＲＦ 1539 +163（ +11.8%）
8位 <5243> ノート 3255 +245（ +8.1%）
9位 <4885> 室町ケミカル 1080 +80（ +8.0%）
10位 <7357> ジオコード 1697 +117（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <280A> ＴＭＨ 1300 -263（ -16.8%）
2位 <339A> プログレス 1168 -181（ -13.4%）
3位 <3267> フィルＣ 935 -128（ -12.0%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 600 -57.2（ -8.7%）
5位 <2338> クオンタムＳ 122.1 -9.9（ -7.5%）
6位 <402A> アクセルＨＤ 640.1 -49.9（ -7.2%）
7位 <367A> プリモＧＨＤ 2330 -156（ -6.3%）
8位 <2935> ピックルス 1150.1 -75.9（ -6.2%）
9位 <3987> エコモット 500.1 -29.9（ -5.6%）
10位 <4433> ヒトコムＨＤ 870 -50（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 5130 +243（ +5.0%）
2位 <9602> 東宝 1605 +23.0（ +1.5%）
3位 <1808> 長谷工 2759.9 +37.9（ +1.4%）
4位 <8308> りそなＨＤ 1887.9 +21.9（ +1.2%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2733 +27.5（ +1.0%）
6位 <4042> 東ソー 2404.3 +22.8（ +1.0%）
7位 <3086> Ｊフロント 2605 +23.5（ +0.9%）
8位 <285A> キオクシア 35301 +301（ +0.9%）
9位 <9104> 商船三井 6462.9 +54.9（ +0.9%）
10位 <6701> ＮＥＣ 4117.3 +34.3（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 600 -57.2（ -8.7%）
2位 <3401> 帝人 1632.3 -18.2（ -1.1%）
3位 <3407> 旭化成 1557 -16.5（ -1.0%）
4位 <8830> 住友不 4791.8 -44.2（ -0.9%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5849.8 -52.2（ -0.9%）
6位 <9005> 東急 1855 -16.0（ -0.9%）
7位 <7733> オリンパス 1571.8 -13.2（ -0.8%）
8位 <4005> 住友化 516 -4.1（ -0.8%）
9位 <5706> 三井金属 38011 -249（ -0.7%）
10位 <8802> 菱地所 4654.2 -27.8（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <274A> ガーデン 2788 +511（ +22.4%）
2位 <304A> フォルシア 2200 +310（ +16.4%）
3位 <197A> タウンズ 578 +81（ +16.3%）
4位 <205A> ロゴスＨＤ 1830 +215（ +13.3%）
5位 <135A> ヴレインＳ 3281 +368（ +12.6%）
6位 <3915> テラスカイ 1960 +217（ +12.4%）
7位 <3168> ＭＥＲＦ 1539 +163（ +11.8%）
8位 <5243> ノート 3255 +245（ +8.1%）
9位 <4885> 室町ケミカル 1080 +80（ +8.0%）
10位 <7357> ジオコード 1697 +117（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <280A> ＴＭＨ 1300 -263（ -16.8%）
2位 <339A> プログレス 1168 -181（ -13.4%）
3位 <3267> フィルＣ 935 -128（ -12.0%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 600 -57.2（ -8.7%）
5位 <2338> クオンタムＳ 122.1 -9.9（ -7.5%）
6位 <402A> アクセルＨＤ 640.1 -49.9（ -7.2%）
7位 <367A> プリモＧＨＤ 2330 -156（ -6.3%）
8位 <2935> ピックルス 1150.1 -75.9（ -6.2%）
9位 <3987> エコモット 500.1 -29.9（ -5.6%）
10位 <4433> ヒトコムＨＤ 870 -50（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 5130 +243（ +5.0%）
2位 <9602> 東宝 1605 +23.0（ +1.5%）
3位 <1808> 長谷工 2759.9 +37.9（ +1.4%）
4位 <8308> りそなＨＤ 1887.9 +21.9（ +1.2%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2733 +27.5（ +1.0%）
6位 <4042> 東ソー 2404.3 +22.8（ +1.0%）
7位 <3086> Ｊフロント 2605 +23.5（ +0.9%）
8位 <285A> キオクシア 35301 +301（ +0.9%）
9位 <9104> 商船三井 6462.9 +54.9（ +0.9%）
10位 <6701> ＮＥＣ 4117.3 +34.3（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 600 -57.2（ -8.7%）
2位 <3401> 帝人 1632.3 -18.2（ -1.1%）
3位 <3407> 旭化成 1557 -16.5（ -1.0%）
4位 <8830> 住友不 4791.8 -44.2（ -0.9%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5849.8 -52.2（ -0.9%）
6位 <9005> 東急 1855 -16.0（ -0.9%）
7位 <7733> オリンパス 1571.8 -13.2（ -0.8%）
8位 <4005> 住友化 516 -4.1（ -0.8%）
9位 <5706> 三井金属 38011 -249（ -0.7%）
10位 <8802> 菱地所 4654.2 -27.8（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース