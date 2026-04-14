フランスのオーディオ機器メーカーWe Are Rewindから、カセットレコーダー内蔵のBluetoothスピーカー「GB-001」が発売されます。

ラジオはないけど音はでかいです

Image: KANJITSU DENKI

見た目はまるっきり80年代のラジカセですね。VUメーターや折りたたみのハンドルなど、ディテールが懐かしくてエモいです。

ただ、こちらラジオは搭載されていません。その代わりにBluetooth接続でスマホから音源を飛ばして再生できる仕様になっています。

スピーカー構成はウーファー×2、ツイーター×2で、パワーは合計104W。このクラスでは常軌を逸したパワフルさです。爆音でテープを鳴らしたい人にはうってつけ。ギターやアンプを挿して使うこともできるので、ストリートライブもいけそうです。

Image: KANJITSU DENKI

カセットデッキ部は録音にも対応し、Type I（ノーマル）カセットとType II（クローム）が使えます。内部スピード制御できるのはなにげに高ポイントかも。バッテリーは充電式で、スピーカー使用時でもAUX入力で最大約15時間使用できます。

発売は4月17日、公式サイトでの価格は8万9990円となっています。

Source: KANJITSU DENKI