対ドルでもみあい＝オセアニア為替概況
対ドルでもみあい＝オセアニア為替概況
豪ドルは、昨日週末のイランと米国との協議決裂を受けて下げた後、反発。金曜日の高値を更新し、0.7100ドル前後を付けた。今朝は0.7103ドルを付ける場面も動きが続かず、下げてもみ合い。今日のレンジは0.7079-0.7103ドルと狭いレンジでの取引に終始。
対円ではドル円が159円台半ば近くから158円台に落とした流れを受けて下げた。朝の113.20円前後から112.62円に下げている。
NZドルは豪ドル同様に対ドルでもみ合い。朝からのレンジは0.5857-0.5874ドル。対円では朝の93.59円から93.23円を付けた。
今週の主な予定
豪州
04/14 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （4月） 前回 1.2% （前月比）
04/14 10:30 NAB企業景況感 （3月） 前回 7.0 （NAB企業景況感）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 1.9万人 前回 4.89万人 （雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 -3.05万人 （正規雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 7.94万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
豪ドルは、昨日週末のイランと米国との協議決裂を受けて下げた後、反発。金曜日の高値を更新し、0.7100ドル前後を付けた。今朝は0.7103ドルを付ける場面も動きが続かず、下げてもみ合い。今日のレンジは0.7079-0.7103ドルと狭いレンジでの取引に終始。
対円ではドル円が159円台半ば近くから158円台に落とした流れを受けて下げた。朝の113.20円前後から112.62円に下げている。
NZドルは豪ドル同様に対ドルでもみ合い。朝からのレンジは0.5857-0.5874ドル。対円では朝の93.59円から93.23円を付けた。
豪州
04/14 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （4月） 前回 1.2% （前月比）
04/14 10:30 NAB企業景況感 （3月） 前回 7.0 （NAB企業景況感）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 1.9万人 前回 4.89万人 （雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 -3.05万人 （正規雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 7.94万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし