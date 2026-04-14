14日の参議院外交防衛委員会で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が、自民党大会で自衛官が国歌を歌ったことを巡り、小泉進次郎防衛大臣に苦言を呈した。

【映像】神妙に苦言を聞く小泉大臣（実際の様子）

榛葉氏は冒頭、「小泉防衛大臣、お誕生日おめでとうございます」と、この日45歳の誕生日を迎えた小泉大臣を祝うと、「誕生日なんですが、ちょっと一言申し上げなければならないですね」と苦言が始まった。

榛葉氏はまず「大臣我々政治家はね、与党野党関係なく、現場の自衛官と、防衛省の職員守ろうよ。守ってやろうよ。この国最大の実力を持ち、シビリアンコントロール（文民統制）の中で、自衛官は活動して、現場は、部下は上官には逆らえないし、自衛官や防衛省職員は、政治家に文句言えないんですね。だから我々がその分しっかりと、現場の自衛官や防衛省の職員のことを思って守らないとダメだと思うんです」と述べた。

続けて「今、ネット上もニュースも自民党大会の3等陸曹の国歌斉唱が話題になっていますが、御党の幹事長が『個人的な依頼だ』って言ったんですね。個人に依頼をして、個人が受けた、個人の問題だと。これじゃ彼女がかわいそうだ。この3等陸曹は全く悪くないです。そして大臣は先ほど、『伝達経路が悪かった。私まで上がってこなかったのが問題だ』と。だとするとこれ個人ではなくて、組織の問題になっちゃいますよ。どこで止まって、誰が大臣に言わなかったのかと、犯人捜しになっちゃう。現場の職員がかわいそうだ。これ守らなきゃいけない」と熱弁すると、議場からは「そうだ！」の声も飛んだ。

榛葉氏はさらに「防衛省の職員も3等陸曹も全く悪くないです。ただ一言、少し想像力がなくて、自民党がおっちょこちょいでした。政治家が悪かった。以後気をつけます。以上ですよ。そうすれば、全く問題ないです」と、国歌を歌った自衛官個人や防衛省ではなく、自民党と政治家の問題であると指摘。

最後に「もっと詰めたいことありますけども、今日誕生日なのでこれくらいにしたいと思います」と述べて次の質問に移った。小泉大臣は神妙な面持ちで苦言を聞いていた。（ABEMA NEWS）