オウガ・ジャパン、折り目が限りなくなくなった新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」を発表！メーカー版が4月15日発売で予約受付中
|オウガ・ジャパンがHasselbladカメラ搭載の横開き型フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」を日本で発売！
オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は14日、都内およびオンラインにて「2026 OPPO Find N6発表会」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載した横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N6（オッポ ファインド エヌシックス）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を日本市場で発売すると発表しています。発売日は2026年4月15日（水）より順次で、発売に先立って4月14日（火）13：00より順次予約受付が実施されるということです。
販路は同社の公式Webサイト（ https://www.oppo.com/jp/ ）内の公式Webストア「OPPO公式オンラインショップ」のほか、OPPO公式楽天市場店やAmazon OPPO 公式店、ECカレント、エディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといった量販店やECサイトに加え、仮想移動体通信事業者（MVNO）ではIIJmio（インターネットイニシアティブ）およびイオンモバイル（イオンリテール）、移動体通信事業者（MNO）ではKDDIおよび沖縄セルラー電話が携帯電話サービス「au」の公式アクセサリーブランド「au +1 collection」として取り扱われます。
価格（金額はすべて税込）はオープンながらも希望小売価格およびOPPO公式オンラインショップでは円で、公式Webストアや一部の量販店・ECサイトでは10％ポイント還元で実質円となっています。またOPPO公式オンラインショップ限定の万一保護フィルムに傷などがついた場合も無償で貼り替えるサービスを利用できる「1年間画面保証サービス」が提供されるほか、有料の補償サービス「O Care保証サービス」は月額プランが980円、1年プランが11,000円、2年プランが22,000円、3年プランが33,000円、端末交換負担金が10,000円とのこと。
さらにOPPO Find N6が正式発売された国・地域においてメンテナンスや修理、無料のソフトウェア更新をできる「OPPOグローバル保証」やメーカー保証外の有償修理でも費用が15％割引になるなどの「OPPO Find N6 プレミアムサービス」も利用可能です。加えて数量限定特典として購入者には専用ペン「OPPO AI Pen Kit」およびペンを収納するだけで充電・ペアリングできる「OPPO Find N6 専用ケース」をプレゼントします。なお、OPPO AI Pen KitはOPPO 公式オンラインショップにて単体販売もされます。
OPPO Find N6はOPPOが展開するフォルダブルスマホ「OPPO Find N」シリーズの最新機種で、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、OPPO Find N6は横開き型では世界最薄だった前機種のOPPO Find N5と同様に閉じた状態で8.93mm、開いた状態で4.21mmというスリムデザインとなっています。
またOPPO Find N5のDNAを継承したスリムデザインながらもハードウェア・ソフトウェアの両面で劇的な飛躍を遂げ、特にフォルダブルスマホの弱点とされてきた画面の折り目を完全に克服する新技術によって肉眼ではほぼ判別不可能なレベルにまでフラット化された“折り目なし”を実現したほか、スウェーデンの光学機器メーカー「Hasselblad（以下、ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムも進化し、新たに2億画素CMOSを採用するなどとなっています。
最大の特徴はこの「Zero-Feel Crease」を呼ばれる画期的な折りたたみ技術で、業界初の3D液体プリント技術を用いた精密なパーツ成形によって第2世代チタンフレクションヒンジ（グレード5）を開発し、超精密レーザースキャンを用いて表面の微細な凹凸を検出して高解像度3Dプリンティングによってカスタムフォトポリマー液滴を外科手術のような精密さでこれらの領域に塗布し、各層を紫外線で瞬時に硬化させ、20回以上の印刷と硬化のサイクルを経て微細な隙間もすべて精密に平らに仕上げられ、ヒンジとパネルの間のわずかな隙間を埋めることによって指で触れた際にも「溝」を感じさせない滑らかな操作感を実現しています。
この技術革新によってヒンジの高さのばらつきは業界標準の0.2mmからわずか0.05mmにまで低減され、75％もの削減を実現し、真にシームレスなディスプレイの基盤を築き上げることができたということです。さらに画面が長期間に渡って新品同様の状態を保つために形状回復力がほぼ100％向上し、変形耐性が338％向上したオートスムージングフレックスガラスを採用し、このガラスプレートがヒンジと連動して動作する構造的なバネとして機能して画面のゆがみが定着してしまう前に滑らかに修復します。これにより、TUV Rheinlandによる試験において前機種のOPPO Find N5と比べて長期使用による折り目の形成を最大82％抑制することに成功しました。
一方、ヒンジの耐久性もより向上しており、60万回の折り畳み後も平らな状態を保つことが保証されているほか、100万回の折り畳みサイクルでも完璧に動作し、TUV Rheinlandのミニマイズドクリース（最小折り目）認証とリライアブルフォールディング（折り畳み信頼性）認証を取得しているため、フラッグシップフォルダブルスマホとして長期的な信頼性に究極の安心感を得ることができるようになっているということです。加えて軽量設計によって長時間使用しても疲れにくく、フォルダブルならではの広々としたディスプレイの利点と普通のスマホの日常的な利便性を両立させています。
画面は開いた時に使えるインナーディスプレイが右上にパンチホールを配置した正方形に近い約8.12インチQXGA+（2480×2248ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約412ppi）、閉じた時に使うカバーディスプレイが上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20.7の縦長な約6.62インチFHD+（1140×2616ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約431ppi）となっており、どちらも1〜120Hzの可変リフレッシュレートと最大240Hzタッチサンプリングレート（通常時125Hz）、明るさ最大1800nits、最大2160Hz PWM調光（最小輝度1nit）、10bitカラー（1億700万色表示）、100％ DCI-P3、100％ sRGB、Dolby Vision、HDR10+、HDR Vividに対応しています。
またパネルはインナーディスプレイがSamsung Display製「E7+COE」、カバーディスプレイがBOE製「X3」を採用し、画面を覆う素材はインナーディスプレイがPET（ポリエチレンテレフタレート）とUTG（ウルトラスィンガラス）、カバーディスプレイがCeramic Guardガラスとなっており、カバーディスプレイの周りの縁（ベゼル）はわずか1.4mmの極細で左右対称に縁取られ、画面占有率は閉じた状態で94.2％、開いた状態で96.4％に向上し、側面などのフレームには7000シリーズのアルミニウム合金が採用され、引き続いてIP56およびIP58、IP59に準拠した高温・高圧などの防水や防塵に対応しているということです。
またフォルダブルスマホの中で最長の電池寿命を実現し、デュアルセルバッテリーによって大容量6000mAhとなり、丸1日以上利用しても安心できる長持ちバッテリーで、業界をリードする次世代OPPOシリコンカーボンバッテリーによってクラス最高の容量にもかかわらず、信じられないほど薄いセルを実現しています。さらに急速充電「80W SUPERVOOC」と急速ワイヤレス充電「50W AIRVOOC」にも対応しており、数分の充電で何時間も使用できます。サイズは開いた時が約159.87×145.58×4.21mm、閉じた時が約159.87×74.12×8.93mm、質量は約225g。
性能面でもフォルダブルスマホ用に開発された3nmプロセス製造のオクタコアCPU「4.6GHz Oryon V3 Phoenix Lコア×2x＋3.62GHz Oryon V3 Phoenix Mコア×6」を搭載したQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（型番：SM8850-AC）」を内蔵しており、1200MHz Adreno 840 GPUやHexagon NPUによってAI処理は性能が37%向上し、RAMはLPDDR5X、ストレージはUFS4.1で高性能となっています。なお、microSDカードなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子は引き続いて非搭載です。
カメラは以下の構成で、リアカメラはまったく新しいハッセルブラッドマスターカメラシステムによって新たな可能性を切り開き、2億画素のハッセルブラッドウルトラクリアメインカメラに加え、前世代よりも50％も多くの光を取り込む5000万画素の超広角カメラ、そしてテレマクロ機能を備えた5000万画素の3倍ペリスコープ望遠カメラを搭載し、さらにフラッグシップスマホ「OPPO Find X9」シリーズで初めて採用された専用のトゥルーカラーカメラも搭載されています。このセンサーは高精度なホワイトバランスを実現してあらゆる撮影で驚くほど鮮明なディテールと自然な色再現性を確保します。
＜リアカメラ＞
・約2億画素CMOS（1／1.56型、1画素0.5μm、PDAF、9in1）＋広角レンズ（F1.8、焦点距離23mm、画角90°、7P、2軸OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋超広角レンズ（F2.0、焦点距離15mm、画角120°、6P、2軸OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋望遠レンズ（F2.7、焦点距離70mm、ペリスコープ式、光学3倍、4P、2軸OIS）
・約200万画素CMOS＋トゥルーカラーカメラ（F2.4、画角88°、3P、モノクロ）
＜インカメラ＞
・約2000万画素CMOS（1／3.42型、1画素0.64μm）＋広角レンズ（F2.4、焦点距離21mm、画角91°、4P）
＜フロントカメラ＞
・約2000万画素CMOS（1／3.42型、1画素0.64μm）＋広角レンズ（F2.4、焦点距離21mm、画角91°、4P）
またハッセルブラッドとの共同開発機能によって撮影体験はさらに充実しており、定評のあるハッセルブラッドポートレートモードはプロ仕様のデジタル一眼レフカメラ並みのボケ味で時代を超越したポートレートを実現し、ハッセルブラッドマスターモードではハッセルブラッドX2Dカメラに合わせて調整されたカラー特性でフルマニュアルコントロールが可能です。さらにOPPO Find N6ではハッセルブラッドの定番XPANモードにも対応しており、象徴的な65：24のアスペクト比で映画のような広角撮影を楽しむことができます。
その他にもフラッグシップフォルダブルモデルならではの卓越した性能をプロフェッショナルなビデオ撮影へと拡張しま、リアカメラの3つのカメラはそれぞれ4K／60fpsのDolby Vision撮影に対応し、特に2億画素CMOSのメインカメラは4K／120fpsのDolby Vision撮影でさらに映像体験を向上させます。このプロ仕様のカメラスイートはLogビデオにも対応しており、高度なカラーグレーディングやプロフェッショナルレベルのワークフローを実現します。
その他の仕様は指紋認証（側面）や顔認証、近接センサー、環境光センサー、色温度センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、電子コンパス、赤外線リモコン、Wi-Fi 7や2x2 MIMO、MU-MIMOに対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN、Bluetooth 6.0（LEやLE Audio対応）、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1）、NFC、位置情報取得（トリプルバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC）など。
SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つとeSIMに対応し、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。OSはAnroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「ColorOS 15.0.1」がプリインストールされており、5年間のセキュリティーアップデートが保証され、AIを活用した「AI検索」や「AI通話要約」などの機能が利用でき、さらに「OPPO Find N3」で対応していた「Boundless View」が復活して3つのアプリでフルスクリーンのマルチタスクが可能になります。
[OPPO Find N6 - CPH2765]
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
また新しいペン入力「OPPO AI Pen」に対応し、4096段階の筆圧感知機能を備えているため、ソフトウェアの革新性をさらに高めて生産性向上を目的とした強力なAI搭載スタイラス機能となっており、OPPO Find N6のインナーディスプレイとカバーディスプレイの両方で利用できます。これにより、正確かつ非常にレスポンスの良い書き心地を実現し、クイックノートやグローバル注釈、レーザーポインターとしても使えるなど、多彩な機能を備え、囲ってキャプチャーしたり、AIチャートやAI画像といった新機能も搭載し、インスピレーションのあらゆる一筆を具体的な成果へと変えることができます。
さらにフォルダブルスマホに最適化されたAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェース「ColorOS 16」がプリインストールされており、ColorOSならではの滑らかな操作感に加え、直感的なAI機能が満載です。高い評価を得ているAI Mind Spaceをはじめ、AI録画やAIモーションフォトポップアウトといった新機能も新たに搭載されています。さらに「O+ Connect」との統合によってMacやWindowsといったパソコン（PC）とのシームレスなファイル転送や画面ミラーリング、リモートコントロールなど、強力なクロスエコシステム体験が実現します。
またOPPO Find N6では完璧な大画面ハードウェアに加えて同様に洗練されたソフトウェア体験を提供し、革新的なFree-Flow Windowによって広々としたインナーディスプレイの可能性を最大限に引き出し、最大4つのアプリを同時に操作でき、ウィンドウサイズやアスペクト比を自由に調整してあらゆるワークフローに対応できます。さらにFree-Flow WindowはOPPOの象徴的なBoundless Viewとシームレスに統合されており、集中的なマルチタスクと集中した主要タスクの間をスムーズに切り替えることであらゆるプロフェッショナルな課題に対応できます。
同梱品はOPPO Find N6本体のほか、保護フィルム＜貼付済み＞（試供品）、SIM取出し用ピン（試供品）、保護ケース（試供品）、80W SUPERVOOCTM AC アダプター（試供品）、USB Type-C データケーブル（試供品）、クイックガイドおよび安全ガイドといった紙類となっています。更新中……。
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記事執筆：memn0ck
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