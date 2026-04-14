俳優の前田愛（42）が、成長した息子たちの最新ショットを公開し、話題になっている。

【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たち（複数カット）

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍する15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられ話題になった、成長した息子たちの姿や「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました。」と、息子たちの好物を詰めた手作り弁当など、日常の様子を発信してきた。

息子たちの最新ショット公開

4月13日の更新では、義理の母・波野好江さん67歳の誕生日を子どもたちと祝福する様子を披露。「とーっても料理上手な母。長男が中学生になってからは毎日のお弁当を週1で担当して私たちを支えてくれていました。長三郎はバースデーカードに『ノンナ（祖母）、僕のお弁当もよろしくお願いします！』と書いて、ちゃっかりお願いしていました。幸せな子どもたちです。あ、私も」と、義母への思いをつづり、子どもたちの最新ショットを公開した。

この投稿には「勘太郎さんも長三郎さんも立派になられましたね」「なんてステキな嫁しゅうとめ関係」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）