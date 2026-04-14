“All Day Breakfast”をコンセプトに、昼夜を問わず美味しくてボリューム感のあるブレックファーストメニューが楽しめるカジュアル・ハワイアン・レストラン「Eggs ’n Things」

Eggs ’n Thingsから、とろけるバター×はちみつ、至福のメニュー「ハニーバターミルクパンケーキ」と「ハニーマスタードチキン＆エッグス」「ハニーミルクラテ」が発売されます☆

Eggs ’n Things「ハニーバターミルクパンケーキ／ハニーマスタードチキン＆エッグス／ハニーミルクラテ」

販売期間：2026年4月21日（火）〜 5月21日（木）

販売店舗：国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗 ※六本木ヒルズ店を除く

Eggs ’n Thingsの期間限定メニューとして、バターを贅沢に使用した、背徳感あふれる「ハニーバターミルクパンケーキ」が登場。

また、香ばしく焼き上げたチキンに特製ソースを合わせた「ハニーマスタードチキン＆エッグス」も用意されます。

2つのメニューのペアリングにもおすすめな、優しい甘みが広がる「ハニーミルクラテ」も同時ラインナップ☆

ハニーバターミルクパンケーキ

価格：2,255円（税込）

テイクアウト：不可

バターに溺れる、至福の背徳感が味わえる「ハニーバターミルクパンケーキ」

濃厚なバターミルククリームをたっぷりと纏わせ、仕上げに芳醇なハニーバターソースがあしらわれています。

相性抜群な「はちみつ×バター」が織りなす濃厚なコクを、心ゆくまでご堪能できます。

添えられたサクサクのクッキーや甘酸っぱい苺、ホイップクリームとともに、多彩な味わいが楽しめるメニューです。

ハニーマスタードチキン＆エッグス

価格：

・イートイン 1,760円（税込）

・テイクアウト 1,728円（税込）

濃厚ソースが絡む、香ばしチキンが主役の「ハニーマスタードチキン＆エッグス」

香ばしく焼き上げたジューシーなチキンに、はちみつでまろやかに仕上げたハニーマスタードを合わせています。

粒マスタードの酸味とはちみつの甘みがチキンの旨みをより一層引き立てるワンプレートです。

ハニーミルクラテ（Hot／Iced）

価格：

・イートイン 858円（税込）

・テイクアウト 842円（税込）

はちみつ香る、クリーミーな「ハニーミルクラテ」も同時発売。

ミルクにはちみつが溶け合う、優しい甘さに仕上げられています。

エスプレッソの香ばしさとはちみつのコクが相性抜群です。

とろけるバターとはちみつの味わいが引き立つ、至福のパンケーキとフード。

Eggs ’n Thingsにて2026年4月21日より販売される「ハニーバターミルクパンケーキ」「ハニーマスタードチキン＆エッグス」「ハニーミルクラテ」の紹介でした☆

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