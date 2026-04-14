◆慕われる上司は言葉より「目線」を見る？ 部下を4タイプで見抜く方法

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下との面談や他部署との交渉において、「相手の心に刺さる言葉がわからない」「どうアプローチすれば納得してもらえるのか」と悩むことはありませんか？

相手との良好な関係を築くための心理学的なアプローチとして、人間の感覚（視覚・聴覚・身体感覚）の優位性で分類する「VAKモデル」という有名な手法があります。このVAKモデルは相手との基本的な関係構築に有効ですが、これからご紹介する「ききスタ™」モデルは、そこからもう一歩踏み込んだ関係構築法と言えます。

戦略的な場面で活きる「ききスタ™」モデル

マネジャーの業務は、単なる日常会話にとどまりません。部下の目標設定や評価、あるいはビジネスの重要な意思決定やシビアな交渉など、より戦略的なコミュニケーションが求められる場面が多々あります。そうした結果が求められる局面でこそ活用していただきたいのが、「ききスタ™」モデルです。

相手の表面的な言葉だけでなく、非言語のサインから相手の思考の癖を読み取り、最適なアプローチを導き出す実践的なフレームワークです。

観察と「感情・ロジック」の軸で4タイプに分類

具体的には、まず相手の非言語的な特徴（話すスピード・表情・身振り手振り・しぐさ・目線）をじっくりと観察します。そして、このモデルでは、先述のVAKモデルにおける「V（視覚優位）」と「K（身体感覚優位）」という要素に、新たな判断軸を加えます。それが「感情優位（F）」か「ロジック優位（L）」かという視点です。

この独自の軸を掛け合わせることで、相手を4つのタイプに分類します。相手が感情や共感を大切にするタイプなのか、それとも筋道を立てた論理や客観的な事実を好むタイプなのかを、言葉以外のサインから見極めるのです。

「ノンバーバルな共鳴」で深い信頼関係を築く

この「ききスタ™」モデルを知っておくと、管理職として大きな武器になります。なぜなら、相手のタイプが明確になれば、相手の呼吸やリズムに合わせた“ノンバーバルな共鳴”が格段にしやすくなるからです。

相手のタイプに応じて、ペーシング（同調）を行うだけでなく、「話し方」や「褒め方」まで意識的に変えてみてください。ロジック優位の部下には事実と成果を端的に褒め、感情優位の部下にはプロセスや熱意に寄り添いながら褒めるといった工夫です。

このように、観察に基づいてアプローチを変えることで、一方的な指導ではなく、より深い共感や強固な信頼関係の構築が可能になるのです。多様な人材を率いるリーダーこそ、この一歩踏み込んだスキルを身につけ、日々のマネジメントに活かしてみてはいかがでしょうか。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。