高橋一生が“究極の二役”に挑む！ 転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』今夜スタート
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第1話が14日の今夜放送される。
【写真】高橋一生が“究極の二役”に挑戦！ 『リボーン 〜最後のヒーロー〜』第1話場面カット
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す「再生＝リボーン」の物語。
■第1話あらすじ
新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）は「FOR THE PEOPLE」という理念のもと始めた福祉ネット事業の成功を足がかりに、そのビジネス手腕で数々の事業展開を進め、起業からわずか7年で都内一等地に自社ビルを保有。その勢いはとどまることを知らず、ついに銀行を買収するまでに成長。躍進し続ける光誠に、起業当初から目をかけてきた東郷ファンド代表・東郷義隆（市村正親）もますます期待を寄せる。
一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走する。そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進める。
クリー二ング店を営む商店街会長・野本英治（小日向文世）を筆頭に商店街の人々は抵抗するが、光誠の指示のもと行われる強引な交渉と圧力で追い詰められ、やがて商店街の印刷工場の娘・池谷更紗（中村アン）に悲劇が襲う。
この一件で世間から非難を浴び、光誠のやり方についていけなくなった友野をはじめNEOXISから離脱する者も現れ、光誠は孤立を深めていく。そんなある日、光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死…したはずだったのだが、なぜか病院で目覚める。しかも、どこか様子がおかしい。なんと、そこは時代を遡った2012年の世界で、光誠はあかり商店街に生きる自分と瓜二つの姿をした英治の息子・野本英人に“転生”していたのだ。到底飲み込めない状況に光誠は混乱する…。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】高橋一生が“究極の二役”に挑戦！ 『リボーン 〜最後のヒーロー〜』第1話場面カット
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す「再生＝リボーン」の物語。
新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）は「FOR THE PEOPLE」という理念のもと始めた福祉ネット事業の成功を足がかりに、そのビジネス手腕で数々の事業展開を進め、起業からわずか7年で都内一等地に自社ビルを保有。その勢いはとどまることを知らず、ついに銀行を買収するまでに成長。躍進し続ける光誠に、起業当初から目をかけてきた東郷ファンド代表・東郷義隆（市村正親）もますます期待を寄せる。
一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走する。そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進める。
クリー二ング店を営む商店街会長・野本英治（小日向文世）を筆頭に商店街の人々は抵抗するが、光誠の指示のもと行われる強引な交渉と圧力で追い詰められ、やがて商店街の印刷工場の娘・池谷更紗（中村アン）に悲劇が襲う。
この一件で世間から非難を浴び、光誠のやり方についていけなくなった友野をはじめNEOXISから離脱する者も現れ、光誠は孤立を深めていく。そんなある日、光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死…したはずだったのだが、なぜか病院で目覚める。しかも、どこか様子がおかしい。なんと、そこは時代を遡った2012年の世界で、光誠はあかり商店街に生きる自分と瓜二つの姿をした英治の息子・野本英人に“転生”していたのだ。到底飲み込めない状況に光誠は混乱する…。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。