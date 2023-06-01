停戦協議は物別れに終わったものの、きょうの為替市場はドル安の動きが見られており、ユーロドルは１．１７ドル台を回復。本日、１．１６７０ドル付近に来ている２００日線と１．１６９０ドル付近に来ている１００日線にサポートされた格好となっており、１．２０ドル回復を目指した本格的なリバウンド相場への期待は温存している。一方、ユーロ円は円安の動きも加わり、１８７円台に上昇。最高値を更新している。



アナリスト、ユーロ圏のインフレ動向とそれに対するＥＣＢの対応が、今後の主要なドライバーになると指摘している。中東紛争の展開と、それが世界のインフレに与える影響を巡る不透明感は依然として根強い。そのような中で投資家は、紛争による供給ショックがエネルギー主導のインフレを引き起こし、ＥＣＢが利上げに踏み切る可能性を懸念している。



短期金融市場では、年内にＥＣＢが０．２５％の利上げを２回実施することが完全に織り込まれているほか、３回目も８０％程度の確率で織り込んでいる。ただ、今月の理事会については、据え置きの見方がなお優勢のようだ。



EUR/USD 1.1710 EUR/JPY 187.06 EUR/GBP 0.8701



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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